Suurimmat osinkojen maksajat - tässä vinkit miten pääset osingoille



Nordea on perusosinkoja vertaillessa Helsingin pörssin ykkönen osingon suuruutta osakkeen hintaan verrattuna. Nordean kurssi on viimeisen vuoden aikana liikkunut noin 7,20 ja noin 9,50 euron välillä. Nyt aivan viime päivinä yhtiön kurssi on laskenut, kun Pohjolan finanssikonsernit ovat yleensäkin olleet laskusuunnassa lähinnä Swedbankia ja Danske Bankia riepottelevien rahanpesuepäilyjen myötä.

Fortum on usein myös kuulunut parhaimpien osingonmaksajien listauksiin, mutta yhtiön kurssi on nyt noussut niin paljon, että 5-6 prosentin osinkotuotolla ei päästä TOP10-listaukseen. Sama koskee myös Teliaa, mikä oli heti kakkosena Nordean jälkeen suomalaissijoittajien tammikuun ostetuimissa osakkeissa.

Vähän erilainen osingonmaksaja tänä keväänä on Fiskars: Yhtiö ilmoitti jakavansa käteisosingon lisäksi omistamiaan Wärtsilän osakkeita osakkeenomistajille. Aiemmin Fortum on jakanut Nesteen, Orion Oriolan ja UPM Metson osakkeita osakkeenomistajilleen.

Käytännössä osinkoja saadakseen pitää omistaa yhtiön osakkeita ns. osakkeiden irtoamispäivänä. Konkreettisesti osinko tulee omistajan määräämälle tillille noin kahden viikon kuluttua irtoamispäivästä.

Osinkojen suuruudet vahvistaa vielä yhtiökokous, mutta tässä esitykset (mitkä harvoin muuttuvat)

Parhaimmat osinkotuotot

(listauksessa yhtiö, osinkotuottoprosentti noin viimeaikojen kurssiin verrattuna, milloin viimeistään pitää ostaa yhtiön osakkeita)

Nordea 9,0 (28.3.)

Ramirent7,7 (14.3.)

Titanium7,5* (15.4.)

Citycon7,0** (13.3.)

CapMan6,9 (13.3.)

Evli Pankki6,9 (12.3.)

Sampo6,7 (9.4.)

Aktia Pankki6,6 (11.4.)

DNA6,5 (28.3.)

eQ6,3 (25.3.)

*Rahastoyhtiö Titaniumin tilinpäätös julkaistaan vasta 14. maaliskuuta. Tässä ennustettu osinkotuotto perustuu viime vuoden osinkoon.

**Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon maksaa osinkoa neljästi vuodessa, ja vuoden ensimmäinen maksupäivä on 13.3.

Lähde: Nordnet

