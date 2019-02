Vanhemmat ja ammattilaiset ovat huolissaan puheterapian pitkistä jonoista Kokkolassa – Puheterapeuteista on krooninen pula



Soile Hosionaho harmittelee sitä, että poika ei saanut puheterapiaa julkiselta puolelta. Nyt hän on joutunut turvautumaan yksityiseen, ja maksaa sen omasta pussistaan.

Soile Hosionaho harmittelee sitä, että poika ei saanut puheterapiaa julkiselta puolelta. Nyt hän on joutunut turvautumaan yksityiseen, ja maksaa sen omasta pussistaan.

Hosionahon perheen kahdella lapsella on todettu puheen viivästymää. Syksyllä kouluun menevän pojan viivästymä huomattiin ensimmäisen kerran nelivuotisneuvolassa, josta hänet lähetettiin puheterapiaan. Itse puheterapiaa ei kuitenkaan aloitettu, vaan tilannetta tarkkailtiin kahden vuoden ajan.

Nyt perheen äiti Soile Hosionaho on ottanut asian omiin käsiinsä, sillä ei halua pojan tippuvan kärryiltä heti ensimmäisellä luokalla.

– Soiten jonot olivat aikoinaan niin pitkät, että saimme oikeuden palveluseteleihin. Palveluseteleitä vastaanottaa Kokkolassa yksityisistä palveluntarjoajista tällä hetkellä käytännössä ainoastaan Tutoris, johon on myös pitkät jonot. Alun perin meille sanottiin, että jonotusaika on puoli vuotta, mutta nyt se oli jopa pidentynyt siitä.

Hosionaho päätti ottaa asian omiin käsiinsä, ja vei pojan yksityiselle puheterapeutille, ja maksaa käynnit omasta pussistaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Koen toimivani tavallaan väärin, kun kustannan itse puheterapian. Äitinä sitä kuitenkin toimii viime kädessä oman lapsen parhaaksi, kun huomaa ettei tarvittavaa apua julkiselta puolelta kerta kaikkiaan saa. Eihän sen kuitenkaan näin pitäisi mennä, koska lapset ovat ihan eriarvoisessa asemassa ja itse ongelma lakaistaan maton alle.

Hosionaho kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen, että poika nyt saa tarvitsemansa avun, ja saa tukea myös koulun aloittamiseen.

– Yksityisellä puolella selvisi, että kyseessä ei ole ainoastaan äännevirheitä, vaan lievähkö puheen ja kielenkehityksen häiriö. Nyt olen pystynyt koulun kanssa suunnittelemaan hänelle tarvittavaa kielellistä tukea jo etukäteen. Ilman oma-aloitteisuutta ei tätäkään asiaa olisi huomattu ennen kuin hän olisi pudonnut kelkasta, ja vasta sitten olisi alkanut se palaveeraaminen.

Soitella puheterapeuttina kymmenen vuotta toiminut Katja Siironen toteaa, että puheterapian tilanne on jo pidemmän aikaa ollut hankala. Puheterapeuteista on krooninen pula ja toisaalta apua tarvitsevia lapsia ja aikuisia on entistä enemmän.

– Asiakkaiden määrä on kasvanut, sillä lapset lähetetään neuvoloista yhä varhemmin puheterapiaan – ja hyvä niin. Ennen saatettiin jäädä seuraamaan puheen kehitystä liian pitkäksi aikaa, ja tuolloin pulmiin ei päästy puuttumaan tarpeeksi nopeasti.

Siironen kertoo, että kaikille puheterapiaa tarvitseville pyritään järjestämään aika ensikäynnille 1-3 kuukauden sisällä, lukuun ottamatta asiakkaita, joilla on yksittäisiä äännevirheitä. Itse puheterapia järjestetään ostopalveluna palveluseteleillä. Jono palveluntuottajalle on Siirosen mukaan kohtuuttoman pitkä.

– Olemme onneksi pystyneet lyhentämään ensikäyntien jonotusaikoja, ja pystymme noilta käynneiltä poimia jonosta ne, jotka tarvitsevat esimerkiksi jatkotutkimuksia. Valitettavasti jonotusaika itse terapiaan on liian pitkä.

Siironen kertoo, että yksittäisistä artikulaatiovirheistä, kuten r-, s-, tai k-kirjaimen ääntämisen ongelmista, kärsivien asiakkaiden jonot ovat tällä hetkellä jäässä, ja monet ovat jonottaneet liian kauan. Apua haetaan kevään aikana käynnistettävästä Äännekoulusta, eli nettiterapiasta, jossa puheterapeutti ohjaa vanhempia äänneharjoitteluun lapsen kanssa.

– Sen kautta pystymme tarjoamaan apua suurelle joukolle. Tilannetta helpottaisi myös, jos saisimme jollakin tapaa houkuteltua alueelle lisää puheterapeutteja, saisimme lisää koulutuspaikkoja ja jos palveluseteli-syysteemistä voisi jollakin tapaa tehdä houkuttelevamman, jolloin palveluntuottajia saataisiin enemmän sen piiriin, Siironen listaa.