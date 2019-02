Kirsi Rantanen on yksi Soiten kymmenistä sisseistä – Sissit kiertävät yksiköstä toiseen paikkaamassa työpulaa



Kirsi Rantanen ja Teija Määttälä tutkivat sissien varausjärjestelmää. Sissit, eli sisäiset sijaiset, tarkistavat mobiilisovelluksesta mihin heidät on minäkin työvuorona varattu.

Kirsi Rantanen on työskennellyt sissinä, eli sisäisenä sijaisena, kaksi vuotta. Sitä ennen hän työskenteli kuusitoista vuotta Tervakartanossa. – Viihdyn sissinä, mutta Tervakartanoon töihin mennessä, on kuin kotiin menisi. Siellä on tutut työkaverit.

Kun Kirsi Rantanen aamulla herää, ei hän välttämättä tiedä, missä työpäivä alkaa. Lähihoitajana työskentelevä Rantanen on yksi Soiten kymmenistä sisseistä, eli sisäisistä sijaisista.

Sissit kiertävät yksiköstä toiseen, paikkaamassa työpulaa siellä, missä äkillinen tarve on, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Rantanen työskentelee sissinä palveluasumisen ja laitoshoidon puolella.

Hänen kotiosastonsa on Tervakartanon osasto kakkonen, mutta yhtä hyvin hänen työpäivänsä voi alkaa toisella Tervakartanon osastolla tai vaihtoehtoisesti jollakin Honkaharjun seitsemästä osastosta.

– Tarkistan aamulla mobiilisovelluksesta onko joku varannut minut tietylle osastolle. Jos ei, se tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole sairaana, koulutuksessa tai saldovapaalla ja minä menen kotiosastolleni töihin ylimääräiseksi käsipariksi. Kotiosastopäivät ovat kuitenkin aika harvassa, hän toteaa.

Kotiosastollaan Rantanen kohtaa ilahtuneen vastaanoton, sillä ylimääräinen työntekijä on tervetullut. Tekemistä nimittäin riittää.

– Muilla osastoilla saan usein kuulla, että ”teitä sissejä on aivan liian vähän”. Tulee sellainen olo, että me olemme tervetulleita ja tarpeellisia työntekijöitä.

– Tässä työssä täytyy olla positiivinen asenne ja olla valmiina mihin vain. Alussa oli vähän vaikeaa kun kaikki oli uutta. Kyllä se varmasti vaatii osaston työntekijöiltäkin sulattelua, kun työparina oli yhtäkkiä ventovieras ihminen.

Kokkolan palveluasumisen ja laitoshoidon puolella työskentelee kaksikymmentä kiertävää sissiä. Sissit saavat vaikuttaa reviiriinsä, eli siihen, millä alueella he työskentelevät.

– Joku sissi saattaa kiertää töissä lähes kaikilla suomenkielisillä osastoilla, Kälviää ja Lohtajaa myöten, kertoo palveluasumisen sissien esimies Teija Määttälä.

– Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan sissinä oloa. Olen kahden vuoden aikana osastoja kiertäessäni nähnyt ja oppinut valtavasti, sanoo Rantanen.

Sissin täytyy olla sopeutuvainen, sillä jokaisella osastolla on paitsi uudet työkaverit ja asukkaat, myös erilaiset työtavat. Rantanen näkee sen rikkautena.

– Se tuo työhön mielekkyyttä ja se antaa myös uusia ideoita. Ai näinkin voi tämän asian tehdä!

Koska sissit kiertävät osastolta toiselle, eivät he voi tuntea kaikkia osastoja ja niiden asukkaita täydellisesti.

– Osa asukkaista on voinut vaihtua ja osan kunto on voinut romahtaa viime näkemästä. Omaiset saattavatkin joskus ihmetellä, kun osastolla on vastassa ennestään tuntematon ihminen, joka ei tiedäkään heidän läheisensä vaiheista kaikkea. Heille joutuu tilannetta joskus selittämään, selvittää Rantanen.

– Itselle täytyy antaa armoa, kaikkea ei voi tietää, muistuttaa Määttälä.

Myös käytännön asiat, kuten missä tietyt tarvikkeet ovat, voivat olla hakusessa.

Sissit pyrkivät perehtymään osastoihin etukäteen, mutta joskus töihin voi joutua kylmiltään.

– Silloin ei auta muuta kuin sanoa työkavereille, että tässä on kaksi kättä, neuvokaa minua. Työkavereilta löytyy ymmärrystä, sanoo Rantanen.

Sissit eivät toimi vierailla osastoilla vastuuvuorossa, vaan sen hoitavat osaston vakituiset työntekijät.

Sissien työpanosta organisoidaan resurssikeskuksesta käsin, jossa Määttäläkin työskentelee. Hän aloittaa työpäivänsä kello 6.40 tarkistamalla mihin hänen sissinsä on varattu ja onko joku vapaana. Sitten alkaa usein puhelinrumba, kun äkillisiä tarpeita ilmenee jollain osastolla.

– Sitten ryhdytään sumplimaan, sanoo Määttälä.

Omista sisseistään hän sanoo olevansa ylpeä. Hän sanoo heidän olevan joustavia ja hyviä työntekijöitä.

– Viikoittain joudun kysymään voisiko joku vaihtaa vuoroa tai tulemaan töihin vapaalta. Aina ei järjestelyt onnistu ja yksiköt joutuvat ottamaan ulkopuolisen keikkalaisen. Muistutan sissejä myös siitä, että täytyy myös osata sanoa ei.

– Yhteistyö sujuu puolin ja toisin. Teija pitää meidän puolia, kiittelee Rantanen.

Vanhusten parissa työskentelystä Rantanen nauttii.

– He ovat sydäntä lähellä. Heidän kanssaan juttelen kaikenlaista.

Rantaselta löytyy sympatiaa vanhusten omaisille, sillä läheisen ihmisen jättäminen hoitoon on monelle vaikea asia. Rantanen on itse kolmen erityislapsen äiti ja omaishoitaja. Lisäksi hän on myös hoitanut aivoinfarktin saaneen isänsä asioita.

– Tiedän miltä tuntuu antaa läheinen ihminen vieraaseen hoitoon. Omaiset täytyy osata kohdata oikein, lohduttaa ja myös muistuttaa heitä pitämään huolen itsestään.