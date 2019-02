Kokkolalaislähtöisen Jukka Annalan intohimona on salmiakki – Kausittaiset suosikit vaihtelevat jopa säätilan mukaan



Jukka Annala on yksi Suomen Salmiakkiyhdistyksen perustajajäsenistä. Hän kertoo syövänsä salmiakkia lähes päivittäin, ja kausittaiset suosikit vaihtelevat jopa säätilan mukaan.

Suomen Salmiakkiyhdistyksen järjestämä vuosittainen Salmiakkigaala järjestetään tulevana lauantaina. Kokkolalaislähtöinen Annala on yksi tapahtuman järjestäjistä.

Jukka Annalan intohimo salmiakkia kohtaan alkoi jo lapsuudessa. Hän kertoo olleensa koko ikänsä salmiakin himosyöjä ja valtavan kiinnostunut sen mausta.

– Aina tuli merkkarit ja salmiakkipommit haettua, kun oli lantti rahaa käytössä ja mahdollisuus käyttää se Antin kioskilla tai Tähtisen perheen kioskilla Ykspihlajan Viikatetiellä. Intohimo salmiakkia kohtaan on kulkenut mukana kaikki nämä vuosikymmenet eikä loppua tunnu näkyvän, hän kertoo.

90-luvun lopulla intohimo eskaloitui Suomen Salmiakkiyhdistyksen perustamiseen. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat alkujaan kaikki Helsinkiin muuttaneita kokkolalaisia. Annala toteaa, että tuolloin yhdistyksen perustamisen aikaan oli hankala kuvitella, että toiminta jatkuisi näinkin pitkälle.

– Yhdistys perustettiin minun aivoituksestani puoliksi leikillään, mutta toisaalta myös puoliksi vakavissaan.

Tänä vuonna järjestetään jo 21. vuosittainen Salmiakkigaala. Yhdistyksen jäsenten mielestä salmiakki on erityinen, uljas kansallismakeinen, jonka laadukkuutta ja lajikirjoa on syytä vaalia. Siksi he antavat makeisvalmistajille säännönmukaisesti palautetta heidän tuotteistaan ja kannustavat tuotekehitykseen.

– Vuotuinen Salmiakki Finlandia -mittelö on näkyvin osa tätä laaduntarkkailua: nostamme framille joukon ehdokastuotteita, jotka mielestämme ovat eteviä lajinsa edustajia.

Annala kertoo, että salmaripoppoon toiminnassa on pohjimmiltaan kyse kuluttajalähtöisestä laadunvalvonnasta, vaikka itse touhu on hupisävytteistä. Salmiakkiyhdistyksen epävakava ilmapiiri antaa jonkinlaista vastapainoa hektiseen, asiapitoiseen työelämään.

– Makeisten popsintaa voidaan perustellusti paheksua, ettei se varsinaisesti ole terveydellisesti suositelluinta puuhaa. Tässä olemme tehneet tietoisen valinnan ja yhdistyksenä korostamme salmiakin nautinnollisia puolia, jotka antavat pieniä mielihyvän hetkiä kolean Pohjolan asukkaille.

Tällä hetkellä yhdistyksen riveissä on jäseniä noin satakunta. Gaalan lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen mukavaa yhdessäoloa muun muassa kesällä Suomenlinnassa järjestettävän salmiakkipiknikin muodossa.

Piknikille osallistuvat arvioivat kouluarvosanoin ja verbaalisin määrein yhdistyksen tarjoamien salmiakkituotteiden makua, ja arviot lähetetään valmistajille. Tärkeäksi yhdistyksen anniksi Annala nostaa jäsenten tunteikkaat keskustelut makumieltymyksistä.

– Ne ovat kivoimpia seikkoja yhteisön toiminnassa. Välillä väittelemme erittäin voimallisestikin siitä, mikä on maukasta ja mikä on epämaukasta.

Annala itse kertoo syövänsä salmiakkia lähes päivittäin. Kausittaiset suosikit vaihtelevat jopa säätilan mukaan.

– Joinakin ehtoina tuntuu, että mieto toffee voisi tehdä hyvää kropalle ja joinakin iltoina taas tuntuu, että pitää saada jokin äkäinen laite nokan alle. Tiukka salmiakkijauhe shottilasiin kaadettua toimii sellaisissa tilanteissa. Siinä on hyvä rentoutua jonkin telkkariohjelman ääressä ja tempaista välillä jauhetta suuhun - suoraan lasista tietenkin, niin eivät handut sotkeudu.

No mitä mieltä salmiakin suurkuluttaja on hedelmäkarkkien syöjistä?

– Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä. Sanotaanko näin, että tunnen myös ihmisiä, jotka eivät pidä salmiakista, ja hekin ovat useimmiten ihan täyspäisiä, Annala naurahtaa.