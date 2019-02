YTN:n Risto Räppääjässä on mukana parisenkymmentä lasta ja nuorta – "Tästä tulee huippujuttu!"



Koko perheen musiikkinäytelmä Risto Räppääjä ja villi kone saa ensi-iltansa tulevana lauantaina.

Näytelmän ohjaavalla Sara Kronbäckillä on luotsattavanaan iso poppoo, sillä lavalle astelee seitsemäntoista näyttelijää ja nelihenkinen live-bändi. Nuorin näyttelijöistä on viisivuotias, suurin osa muista ala- ja yläkouluikäisiä.

– He ovat olleet erittäin innoissaan. Tiedän, että tästä tulee huippujuttu!

Kronbäckillä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Hän on ohjannut lasten teatteriryhmiä niin Ykspihlajassa kuin kaupunginteatterillakin.

– Lapset ovat aitoja. He näyttävät heti jos on tylsää. Toisaalta kun he innostuvat jostain ehdotuksestani, näkee myös sen heistä selvästi. He palkitsevat hetkessä.

Musiikkinäytelmä kertoo Risto Räppääjästä, joka kesäloman alkaessa saa Rauha-tädiltä tietokoneen. Uimarannat, paras kaveri Nelli Nuudelipää ja muut kesäpuuhat unohtuvat, kun Risto viihtyy vain koneen parissa.

– Halusin tehdä YTN:lle lastennäytelmän ja luin useamman näytelmätekstin. Tässä oli tähän päivään sopiva teema. Pelimaailmaan koukkuun jääminen jos jokin on tätä päivää.

Kronbäck sanoo, että näytelmä on viihdyttävä myös aikuiskatsojille.

– Teksti on tosi hauskasti kirjoitettu. Näyttelijät ovat rooleissaan niin huippuja, että harjoituksissa meinaa välillä tulla pissat housuun naurusta, toteaa Kronbäck naureskellen.

– Hauskan lisämausteen tarinalle antavat Lennart Lindberg (Marjut Andersson) ja Rauha-täti (Pauliina Peltoniemi), näytelmän ainoat aikuiset.

Ristona nähdään Veeti Sinikallio ja Nellinä Tinja Höglund. 13-vuotias Sinikallio on harrastanut näyttelemistä viisivuotiaasta asti.

– Tämä on ensimmäinen pääroolini. Näytelmän tekeminen on ollut tosi monipuolista. Oli kiva päästä myös laulamaan.

Höglundillä on musiikkitaustaa, mutta on hän teatterin lavallekin ehtinyt. Hänet nähtiin kaupunginteatterin Pop-Oz-musiikkinäytelmässä.

– Tämä on isompi rooli ja olenkin saanut huomata, miten paljon enemmän paneutumista se on vaatinut. Tosi kivaa on ollut!

Kronbäck sanoo, että lapset ja nuoret ovat kehittyneet harjoituskauden aikana paljon. Harjoitukset aloitettiin jo syksyllä. Myös rokkikoulun oppilaista koostuva bändi aloitti harjoituksensa syksyllä.

Iiro Rantalan sävellykset ovat Kronbäckin mukaan tyylillisesti monipuolisia ja mukaansatempaavia.

Ykspihlajan Työväen Näyttämö: Risto Räppääjä ja villi kone, ensi-ilta 2.3. kello 18. Muut näytökset 6.3., 9.3., 10.3., 16.3., 17.3., 20.3. ja 23.3.