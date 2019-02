Kirpputorit ovat ekologisia, eettisiä ja taloudellisia ostospaikkoja, joista voi löytää sellaisia aarteita mitä ei kaupasta löydy



Näinä superkulutuksen aikoina, jolloin ihminen käyttää luonnonvarat loppuun säälimättä, yhä useamman askeleet vievät kirpputorille. Kierrätystä suosiva on ekologinen, eettinen ja kaiken hyvän päälle rahaa säästyy.

Kirpputorilla käyminen on lisäksi kuin aarteen etsintää – vastaan voi tulla vaikka minkälaisia helmiä, joita ei löydy kaupoista. Kun kaikki nämä edellä mainitut asia yhdistää vielä sosiaalisuuteen, joka kirppiksillä käymiseen oleellisena osana kuuluu, ei tarvitse ihmetellä paikkojen suosiota.

Kokkolalainen Tuomas Känsäkangas tutkii miesten paitatarjontaa Laivanvarustajankadun Pietarin Katulasten hyväyksi -kirpputorilla. Känsäkangas käy kirpputoreilla säännöllisesti, usein vain tutkimassa löytyykö mitään mielenkiintoista.

– Joskus tietysti on selkeä tarve löytää joku tietty juttu, mutta usein käyn vain tutkimassa, löytyykö aarteita. Kirppiksiltä ostan muun muassa levyjä ja vaatteita. Kirppiksillä käyminen on enemmän harrastus kuin tapa hankkia tavaraa. Joskus löytyy jotain mielenkiintoista, joskus ei.

Lastenvaatteet, nuortenvaatteet sukset, luistimet, luettelee Pietarin Katulasten hyväksi -kirpputorin myyjä Tiina Uosukainen myyvimpiä tuotteita. Hyllyyn sen sijaan jää ennen niin suosittu tuoteryhmä.

– Kirjat jäävät kyllä hyllyyn. Vinyylilevyjä menee kaupaksi, mutta arvokkaita levyjä ei juuri liiku, koska ihmiset tietävät nykyään hyvin tavaran arvon.

Pietarin Katulasten hyväksi -kirpputorin myyntitavara tulee lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä. Lahjoituksia tulee pari kertaa vuodessa runsaammin.

– Kevät ja joulu on sellaista aikaa, jolloin lahjoituksia tulee paljon. Ihmiset siivoavat kotejaan ja tyhjentävät turhasta tavarasta. Kirpputorien tavaran laatuun ja valikoimaan vaikuttaa se, että meillä kaikilla on erilainen maku ja käsitys hyvästä, käyvästä, tavarasta. Toisen romu voi olla toisen aarre.

Kirpputori Aikakoneen hyllyjen välissä kiertelevä kokkolalainen Kati Härmälä sanoo etsivänsä kaikkea ja ei mitään. Härmälän tyttäret Alicia ja Julia ovat yleensä mukana kirpputorikäynneillä.

– Tulen kirpputorille tekemään hyviä löytöjä. Käymme tyttöjen kanssa kirppiksellä vähintään kerran viikossa. Tämä on meidän yhteinen harrastus ja tytöt tykkäävät etsiä aarteita täältä.

Härmälä kierrättää viemällä ylimääräistä tavaraa kirpputoreille lahjoituksina. Osan tarpeettomasta tavarasta hän myy verkossa.

– Facebookin nettikirpputorit ovat kätevä väylä myydä ja ostaa käytettyä tavaraa. En osta mielelläni lapsille vaatteita uutena, koska he kasvavat niistä niin nopeasti ulos. Kun ostaa ja myy tavaraa kirppiksillä, ekologisuus tulee mukana ikään kuin sivutuotteena.

Kirpputori Aikakoneen yrittäjä Tiina Mäkihonka arvelee, että ihmiset ovat nykyään tietoisia ympäristöasioista ja se näkyy kirpputorien suosiossa.

– Ihmisiä käy todella paljon ja kaupaksi käy kaikenlainen tavara. Monelle kirppikset ovat ennen kaikkea taloudellinen ratkaisu, hyvin monelle asian takana on ekologisuus. Sitten on paljon esimerkiksi perheitä, joille kirppiksellä käyminen on harrastus ja myös sosiaalista toimintaa. Äidit kiertelevät myyntihyllyjä, isät istuvat kahvilla ja lapset leikkivät leikkipaikalla. Kaiken tämän ohessa tavataan tuttuja ja tehdään edullisia ostoksia tai löydetään vaikkapa harvinaisia vinyylilevyjä, Mäkihonka maalailee.