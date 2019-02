Pelikenttien räppäri – KPV:n keskikenttäpelaaja Patrick Poutiaisella on kaksi intohimoa



KPV:n keskikenttä-pelaaja Patrick Poutiaisella on kaksi intohimoa: jalkapallo ja musiikki.

Patrick Poutiaiselta alias Nico Patrickilta ilmestyi viime viikolla Optinen harha -albumi. Musiikki on vahvasti oman tyylistä räppirytmiikalla tehostettua poljentoa.

– Albumissa on rehellistä tekstiä tunteista ja fiiliksistä. Siellä on vaikutteita rapista ja löytyy myös pop-elementtejä. Teillä toimittajilla on tarve aina lokeroida musiikkia, mutta en haluaisi liikaa lähteä siihen, Poutiainen hymähtää.

Nico Patrick käsittelee biiseissä omakohtaisia kokemuksia ja biisit ovat vahvasti tekstilähtöisiä.

– Olen tykännyt aina kirjoittaa. Kun muut pelaavat pleikkaria, minä olen ottanut kynän ja paperin esiin.

Nico Patrickin tavoite musiikissa on välittää herkkätunnelmaista maalailua, jota syvälliset tekstit tukevat.

– Biisit sopivat paremmin illan hämyyn kuin tsemppimusiikiksi ennen peliä. Martikaisen Teppo on KPV:n pukukoppimusiikkivastaava ja on siellä välillä soitettu näitä minunkin biisejä, Poutiainen paljastaa.

Muuten KPV:n kopissa soi musiikki laidasta laitaan.

Kuuntele tästä Optinen harha

Musiikki on erinomainen vastapaino jalkapallolle.

– Jalkapallo tulee ensimmäisenä, mutta suhtaudun musiikkiinkin yhtä intohimoisesti. Jalkapalloa ei voi pelata ammattilaistasolla koko elämäänsä mutta musiikkia voi tehdä läpi elämän. Niin pelikentällä kuin musiikissakin ollaan esillä ja alttiina toisten arvostelulle. Joskus jalkapallo saattaa mennä liikaa suorittamiseksi, siinä musiikki voi olla auttamassa saamaan sopivaa rentoutta kentälle.

Albumin Nico Patrick on kirjoittanut ja tuottanut itse yhteistyössä biisien säveltäjän ja musiikillisen tuottajan Tommi A. Ahosen (Poprock Musiikkitalo) kanssa. Optinen harha -albumi on digitaalisessa muodossa mm. spotifyssa, youtubessa ja iTunessa.

– Onhan tässä oma jännä fiilis, mutta varsin positiivisesti albumi ja sitä edeltäneet sinkut on otettu vastaan. Usein urheilijatkin lokeroidaan, mutta kyllä jalkapalloilijoillakin on elämää kentän ulkopuolellakin. Ilman muuta musiikki ja jalkapallo tukevat toisiaan.

Keikoille Poutiainen ei vielä aio mennä.

– Se olisi hankalaa juuri nyt saada soviteltua keikkoja jalkapallouran kanssa. Saattaisi jo tulla Laitisen Matiltakin kommenttia, Poutiainen naurahtaa.

Kuuntele tästä Ei jossiteltavaa

Jyväskyläläislähtöinen Poutiainen on viihtynyt hyvin Kokkolassa. Hän on nyt toista kautta KPV:n paidassa.

– Kokkola on pieni ja kompakti kaupunki. Täällä on vahva yhteisöllisyys ja jalkapallon tärkeyden aistii kaupungilla. Tietysti nousu oli hieno asia ja se loi uutta buumia Kokkolaan. Täällä on hyvä keskittyä jalkapallon pelaamiseen.

Poutiainen ei ole päässyt vielä tälle talvelle Suomen Cupin peleihin. Hän on kuntouttanut polveaan leikkauksen jäljiltä, mutta on nyt jo päässyt treenaamaan joukkueen kanssa ja paluu on ajan kysymys.

– Kova hinku olisi päästä tositoimiin, mutta toki tärkeimmät pelit ovat kesällä.