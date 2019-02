SKS kerää suomalaista kirjeenvaihtoa



Lojuuko lipaston laatikoissa vanhempien tai isovanhempien kirjeenvaihtoa? Pitivätkö sukulaisesi yhteyttä kirjeitse toisesta maasta tai mantereelta? Tai oletko säilyttänyt itse nuoruuden kirjeesi?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura eli SKS kerää nyt tutkimustarkoituksiin suomalaisten kirjeitä ja niihin liittyviä muistoja.

Kirjallisuuden seura on kiinnostunut sekä uusista että vanhoista kirjeistä ja toivoo erityisesti aineistoja, joissa on tallessa kirjeet molempiin suuntiin. Kirjeiden ohella SKS kerää muistoja kirjeiden kirjoittamisesta. Kirjoittaa voi esimerkiksi kirjeenvaihtokavereista, kirjeissä käsitellyistä aiheista tai käytetyistä kirjoitusvälineistä.

SKS on myös kiinnostunut, millaisissa tilanteissa kirjeitä on kirjoitettu ja miltä kirjeiden lähettäminen tai vastaanottaminen on tuntunut. Lisäksi se kerää kertomuksia siitä, miten sähköpostin yleistyminen on vaikuttanut yhteydenpitoon ja paperikirjeiden kirjoittamiseen.

Jos hallussasi on kirjeenvaihtoa, kirjeitä voi lähettää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle marraskuun loppuun saakka. SKS tiedottaa tuloksista keväällä 2020 ja arpoo kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö: tutkimuslaitos, tietokirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen tukija.

Vastausohjeet löytyvät täältä.