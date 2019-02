Näin kasvatat lapsesta fiksun aikuisen - lastenpsykiatri antaa vastaukset

Lastenpsykiatri Kaija Puuran mukaan riittävä itsetunto on avain siihen, että on rohkeutta olla mukava. Mielistelyn halu voi lähteä siitä, että ihminen kokee, että minun ajatuksillani ei ole arvoa. Puura kuvattiin Tampereen yliopiston Kampin kampuksen Arvo-rakennuksessa.

Lastenpsykiatri Kaija Puuran mukaan riittävä itsetunto on avain siihen, että on rohkeutta olla mukava. Mielistelyn halu voi lähteä siitä, että ihminen kokee, että minun ajatuksillani ei ole arvoa. Puura kuvattiin Tampereen yliopiston Kampin kampuksen Arvo-rakennuksessa.

Joskus kokenutkin lastenpsykiatri yllättyy. Näin kävi lastenpsykiatrian professorille Kaija Puuralle muutama vuosi sitten, kun hän oli pitämässä luentoa perheille Tampereella.

Luennon alussa Puura kysyi kuulijoilta, kuinka moni haluaa kasvattaa lapsestaan mukavan ihmisen. Kaikki kädet nousivat.

– Se kyllä vähän yllätti. Ajattelin, että ainakin osa vanhemmista olisi vastannut haluavansa kasvattaa menestyviä ja pärjääviä lapsia.

Puura toteaa, että kun seuraa maailman tapahtumia, tuntuu siltä kuin mukavat ihmiset olisivat aliarvostettuja. Todellisuudessa vanhemmat toivovat kovasti, etteivät heidän lapsensa jäisi elämässään yksin.

Yleinen käsitys on, että mukavia ihmisiä arvostetaan ja heidät hyväksytään joukkoon. Yhteisöön kuuluminen taas on ihmiselle niin tärkeää, että sitä varten on hyvä opetella mukavuustaitoja pienestä pitäen.

Millainen sitten on mukava ihminen?

– Mukavan ihmisen toiminta on selkeää ja johdonmukaista. Hän kunnioittaa muiden oikeuksia eikä puolusta pelkästään omiaan. Hänellä on myös hyvät vuorovaikutustaidot, Puura tiivistää.

Kukaan ei synny mukavaksi. Vanhempien tehtävä on Puuran mukaan kasvattaa lapsistaan aikuisia, joilla on edellytykset tulla toimeen tässä yhteiskunnassa.

Helpommin sanottu kuin tehty, saattaa moni ajatella. Puuran mukaan tavallinen vanhemmuus riittää.

– Kaikkein tärkeintä on se, ettei lasta rankaista satuttamalla tai pelottelemalla. Jos ei käytä näitä keinoja, on jo hyvillä jäljillä, Puura kertoo.

Jos vanhempi on lämmin ja rakastava mutta riittävän luja niin, että pitää kiinni kotiintuloajoista ja yhteisistä ruoka-ajoista ainakin joinakin päivinä, on matka kohti mukavaa aikuisuutta hyvällä alulla.

Sen sijaan mukavaksi aikuiseksi kasvamiseen ei tarvita hienoja harrastuksia tai erityisiä ruokia.

Puura on huomannut työssään, että osa etenkin nuorista vanhemmista on hieman hukassa, koska ei tiedä, miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Eniten haasteita liittyy siihen, että vanhempien on vaikeaa kestää pienen ihmisen kiukkua ja tunnetilojen vaihtelua.

Se taas voi johtaa siihen, etteivät vanhemmat jaksa aina pitää kiinni rajoista ja rutiineista.

– Silloin lapsen tunnesäätely ei kehity parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä tulee tunteiden säätelykykyyn, 1,5–3-vuoden ikä on tärkeä herkkyysvaihe. Vaihetta voi kutsua tahtoiäksi, sillä siitä todellakin on kyse. Lapsi tahtoo kovasti jotain, muttei oikein itsekään tiedä, mitä. Silloin tarvitaan vanhempaa, joka kertoo, mitä nyt tapahtuu ja miksi.

Puura puhuu myös "siunatuista rutiineista". Rutiinit sujuvoittavat arkea, koska niistä ei tarvitse päivittäin neuvotella erikseen.

– Perheburnout voi syntyä pikku hiljaa, jos siunattujen rutiinien luominen on jäänyt puolitiehen, Puura sanoo.

Silloin arki uhkaa muuttua ilottomaksi puurtamiseksi, ja se on sääli. Puura muistuttaa, että parhaimmillaan elämä lasten kanssa on hauskaa ja antoisaa.

Usein huomio keskittyy kielteisiin tunteisiin. Puura muistuttaa kuitenkin, että yhtä tärkeää on myönteisten tunteiden vahvistaminen soinnuttamalla. Soinnuttaminen merkitsee sitä, että lapsen kanssa iloitaan vaikka hienosta kuperkeikasta, jos lapsikin hihkuu onnistumisen riemusta.

Tästä voi seurata positiivisten tunteiden kierre.

– Se vahvistuu, mitä on paljon. Jos positiivisia hetkiä on vähän, myönteisiä tunteita synnyttävä ja käsittelevä alue ei kehity niin voimakkaaksi aivoissa, Puura selittää.

Joskus voi olla Puuran mukaan hyödyksi kääntää roolit päälaelleen: lapsi saa olla leikin johtaja.

Puura kertoo tutkimuksesta, jossa vanhempiensa hankalaksi kokemat pikkulapset saivat johtaa leikkiä, kun taas vanhempien tehtävä oli mukailla ja seurata. Pikkulapset, jotka saivat vuorollaan vallan johtaa, alkoivat suhtautua vanhempiensa opastukseen aiempaa myönteisemmin.

Voiko ihminen sitten olla mukava, vaikka lapsuus ei olisi ollut mukava lainkaan? Puuran mukaan joillakin lapsilla on hämmästyttävä kyky kehittyä tasapainoisiksi, vaikka lapsuuden olot olisivat olleet hyvin hankalat. Tällaiset lapset ovat pystyneet käyttämään hyväkseen vähätkin hyvät kokemukset ja ihmissuhteet.

– Avun hakeminen on vielä aikuisenakin hyödyllistä. Jo se voi auttaa, jos pystyy tarkastelemaan realistisesti menneisyyttään ja todeta, että minulla oli kurjia kokemuksia, mutta selvisin niistä.

Vanhemmuuden päättötodistuksia jaetaan siinä vaiheessa, kun lapsi aikuistuu. Aikuisuuden kynnykselle kasvaneesta lapsesta näkee, kuinka hyvin on onnistunut kasvatustehtävässään.

– Jos on pystynyt kasvattamaan lapsesta itsenäisen ja toimintakykyisen aikuisen, vanhemmuuden tehtävä on täytetty.

Lapsen ei tarvitse päästä lääketieteelliseen tai NHL:ään. Tavalliset asiat riittävät taas. Jos lapsi on valmis perustamaan halutessaan oman perheen, jonka työllään elättää, voi Puuran mukaan tuntea onnistuneensa vanhempana.

– Kaunis ja rohkea ei tarvitse olla.

Kaija Puura: Näin kasvatat lapsestasi mukavan aikuisen. WSOY 2018. Ilmestyy 26.2.