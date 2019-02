Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi kirkon paikkaan liittyvän maanvaihdon kaupungin kanssa



Ylivieska

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kirkon paikkaan liittyvän maa-alueiden vaihdon kaupungin kanssa. Seurakunta luovuttaa tilan, jolla seurakuntakoti Maria on. Vastaavasti kaupunki luovuttaa nykyisen kirkkopuiston tilan uuden kirkon tontiksi.

Vaihdossa ei suoriteta välirahaa. Seurakuntakoti Maria on seurakunnan käytössä vuokralla kirkon valmistumiseen saakka. Kirkkovaltuusto päätti oikeuttaa kirkkoherra Eija Nivalan ja talousjohtaja Kaisa Toivoniemen allekirjoittamaan lopullisen vaihtokirjan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja valtuuston kaavaa koskeva hyväksymispäätös on saanut lain voiman.

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös Suvannon puistoon rajoittuvan 493 neliön puisto-alueen myymisen kaupungille. Kauppakirjan allekirjoittajiksi valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Kaisa Toivoniemi. Sekä maanvaihto- että puistoalueen myynti menevät tuomiokapituliin lausunnolle ja kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.

Kirkon kehitysvaiheen valmistelut pyritään saamaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä ja päätökset rakentamisesta huhtikuun loppuun mennessä.

Seurakunnan tilintarkastajaksi kirkkovaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2019–2022 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.