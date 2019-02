Talotohtori Panu Kailan vieraskolumni: Vanha kansa tiesi: Lumi lämmittää



”Omistan yli sata vuotta vanhan rautatieaseman. Minua kiinnostaa tietää, mitä mieltä olet siitä, että siellä oleva asukas niin sanotusti eristää taloa heittelemällä kolattua lunta pitkin seinän helmaa niin kuin ennen vanhaan oli tapana tehdä.

Eikö lumi aiheuta suurta kosteusriskiä talon helmoihin?”, kysyy Tiina Vitikkala.

Ennen vanhaan tosiaan ymmärrettiin, että ilmava pakkaslumi on mainio lämmöneriste. Minäkin lumean pohjoisen talomme helmat, niin sekä peruslämmöllä pidettävän että paljon kylmillään seisovan osan.

En ole huomannut mitään lumen vaikutusta edes maalipinnassa. Pakkaslumi ei nimittäin kastele.

Jos talossa on tuuletettu alusta ja niin kutsuttu rossipohja, sen tuuletusluukut neuvotaan sulkemaan silloin, kun järvi jäätyy ja avaamaan jälleen jäiden lähdön aikaan.

Lumi hoitaa tämän tehtävän, ellei kivijalka ole kovin korkea.

Kun talo on lämmitetty, lumen ja seinän väliin avautuu sään lauhtuessa muutaman millin ilmarako ja lumi sulaa keväällä seinää kastelematta. Kylmässä osassa lumi on seinällä pitempään, mutta alahelma kastuu varmasti kesäsateilla ja syksyn usvissa paljon enemmän kuin talvella lumen takia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kastuminen ei ole puupinnalle vaarallista niin kauan kuin se vain pääsee kuivumaan. Talvella ilman kosteus on pieni ja pyykkikin kuivuu nopeasti pihalla.

Lahottajasienet pystyvät toimimaan vasta, kun lämpötila on tukevasti plussalla, sanotaan yli viiden celsiusasteen. Lumi on silloin jo hävinnyt.

Levä ja jäkälä saattavat selvitä varjon puolella pienelläkin kosteudella, mutta ne paremminkin suojelevat kuin syövät pintaa.

”Pihapiirissämme on hirsirunkoinen, lautaverhoiltu talo, joka on rakennettu 1940-luvulla. Sitä on käytetty harrastetilana. Kysymykseni kuuluu, miten sen ulkoverhous on järkevää uusia?

Puretaanko, vanhat rimat ja laudat pois, sitten tuulensuojalevy hirren päälle, koolaukset ja uudet pystylaudat? Onko kuusipuut hyvä kaataa alkuvuodesta, tammi-helmikuussa?”, tiedustelee Riitta Ojala.

Peiterimat on hyvä poistaa, mutta vanha laudoitus kannattaa jättää paikoilleen. Ilmansulku täytyy tehdä huolella.

Aukkojen ympärille ja nurkkiin on parasta ensin taitella ilmansulkupahvi, sitten tuulensuojalevy tai kaksi saumat ristikkäin ja laudoitus päälle.

Puiden talvikaadolla saadaan parasta lautaa. Puun kosteus on tosin suurimmillaan mutta puu ehtii kuivua ennen kuin ötökät pääsevät liikkeelle. Jos puuta tarvitaan kantaviin rakenteisiin, on vanha neuvo antaa metsän asettua myrskyn jälkeen ainakin pari viikkoa.

Kuusi on solurakenteensa vuoksi vähemmän kastuva kuin mänty. Maali pysyy parhaiten tiivissyisessä keskeltä tukkia sahatussa laudassa. Pintalauta ei sovi talon pintaan. Tyvipuoli ylöspäin ja sydänpuoli ulospäin.

Kysy rakentamisesta ja remonteista: Talotohtori@tietola.fi