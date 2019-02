Agenttiseikkailu keskellä Kokkolaa - "CIA" valtaa ydinkeskustan kadut



"Olet CIA:lla töissä, pomosi on kaapattu. Tehtäväsi on saada palautettua muistitikku tai pomollesi käy huonosti."

Näin alkaa kaupunkitehtävä, jonka ovat kehitelleet viisi Centriassa opiskelevaa nuorta. Camilla Mild, Jasmiina Hakulinen, Aleksi Juola, Oscar Storbjörk ja Teemu Pylkki tutustuivat toisiinsa Nuoret Yrittäjyys -kurssilla. He ovat kehitelleet liikeideaa lokakuusta alkaen ja nyt se on valmis julkaistavaksi.

– Meillä on täysin uusi liikeidea, jollaista ei Suomesta löydy. Ideamme on järjestää kaupunkiympäristössä rata, jossa on vaikutteita mm. Amazing Racesta ja Da Vinci Codesta. Radan tarkoituksena on haastaa ihmisten ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä, nuoret kertovat.

Heillä on kokemusta Escape Roomeista, mutta nyt alue on laajempi kuin pelkkä huone.

– Rata sijaitsee aivan tässä ydinkeskustassa. Haluamme tällä tavalla myös elävöittää Kokkolan kaupunkikuvaa. Yksi pointti ajatuksen takana oli, että useasti valitetaan että Kokkolassa ei tapahdu mitään. Nyt tapahtuu, nuoret kertovat.

Tästä esimakua tehtävästä!

Koko rata alkaa Seurahuoneelta, jossa Camilla Mild (CIA:n pomo) ja Jasmiina Hakulinen (CIA:n sihteeri) antavat tarkemmat ohjeet ja tehtäväkuvauksen agenteille.

– Seurahuone tuli yhteistyökumppaniksi, kun hekin olivat miettineet jotain tämäntyyppistä jo aiemmin. Siellä myyntipäällikkö Maija Hankonen innostui asiasta. Heidän kauttaan voimme tarjota asiakkaille ruokailupaketteja ja räätälöidä oheispalveluja asiakkaiden haluamalla tavalla.

Radalla kierretään rasteja ja annetaan kartta mukaan. Ryhmässä voi olla 4-15 henkeä. Ihanne olisi 7-8 henkilöä. Rata on tarkoitettu täysikäisille, mutta mahdollisesti mukaan voi päästä myös nuorempia henkilöitä täysikäisten seurassa.

– Tässä on erinomainen ajanviete esimerkiksi yritysten tyky-päiville. Olemme tehneet yhteistyötä juuri tiimityöskentelytaitojen kehittämisessä Ilmarisen myyntipäällikön Minna Daffhen kanssa.

Nuoret yrittäjät ovat hioneet ja testanneet rataa moneen kertaan. Tavoitteena oli, että rata ei olisi liian helppo.

– Tarkoitus olisi, että noin 60 prosenttia selvittäisi radan ensimmäisellä kerralla. Rata on noin 1,8 kilometriä pitkä ja se kävellään läpi. Se ei vaadi mitään huippukuntoa vaan sopii kaikenkuntoisille. Rata on myös siinä mielessä ainutlaatuinen, että on useita tapoja tehtävän ratkaisemiseen. Rata vaatii ennen kaikkea päättelykykyä ja kestää 1 1/2 tuntia.

Radalla vastaan tulee myös muita näyttelijöitä CIA:n henkilöstön lisäksi.

– Ilman muuta se luo lisää tunnelmaa ja aitoa fiilistä. Jos tehtävä ei ratkea, voimme kertoa miten siinä olisi pitänyt edetä tai sitten voi mennä uudestaan kokeilemaan.

Instagramista (few_cluesny) voi mennä katsomaan trailerin aiheesta. Ensimmäinen rata avataan 8.maaliskuuta.

Nuoret osallistuvat ideallaan Nuoret Yrittäjyys -kilpailuun ja tavoitteena on valtakunnallinen loppukilpailu, josta parhaat pääsevät jatkoon kisaamaan Eurooppaan.

– Mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä lähtee vetämään Kokkolassa. Meillä on mielessä monenlaista jatkoideaa, nuoret kertovat.