Kokkolan Backstagella järjestetään ilta päihteisiin kuolleiden muistolle



Kokkolan suomalaisen seurakunnan päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö järjestää ensimmäisen kerran illan päihteisiin kuolleiden muistolle.

Illan tarkoituksena on nostaa esille läheisten oikeus suruun läheisen menettämisen johdosta. Päihdekuolemat ovat yleisiä ja aiheuttavat perheelle ja läheisille suurta surua ja murhetta, jota voi usein olla vaikea ilmaista.

Häpeä, ennen kuolemaa sisältäneet vaiheet, pettymykset ja epäonnistumiset värittävät tunteita.

– Päihdekuolema on läheisille arka paikka ja siitä on usein vaikea kertoa muille. Jokaisella on silti oikeus suruun ja ikävään ja myös lupa sanoa se ääneen, oli läheinen sitten lähtenyt miten tahansa, sanoo erityisdiakoni Anne Laine.

Päihdekuolemat pitävät sisällään kaikki päihdyttämistarkoituksessa käytetyistä aineista johtuvat (lääkkeet, huumeet, alkoholi jne.) sekä käytön seurauksena tapahtuneet kuolemat (itsemurha, tappo).

– Toivomme, että yhteisessä hetkessä voimme huomata, ettemme ole surumme kanssa yksin, ja näin helpottaa yksilön taakkaa. Illan aikana sytytetään kynttilä läheiselle, pidetään pieni hartaushetki, nautitaan lohduttavista sanoista ja musiikista, Laine kertoo.

Ilta päihteisiin kuolleiden muistolle -tilaisuutta ovat toivoneet erityisesti nuoret aikuiset, joiden ympäriltä läheisiä on kuollut päihteisiin.

Ilta päihteisiin kuolleiden muistolle järjestään Backstagella (Torikatu 35) 4. maaliskuuta.