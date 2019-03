TV-viikon valinta: Uskis on emo-pojan bestis

★ ★ ★

EMO the Musical.Ohjaus Neil Triffett, 2016.Netflix.

Australialainen Piikkejä paratiisissa katosi nopsaan Yle Areenasta. Vieroitusoireita helpottaa nuorisoelokuva EMO the Musical. Kaksi kiltin perhesarjan suosikkinäyttelijää on mukana koulumusikaalissa. Turnerin perheen poika eli Benson Jack Anthony esittää hyljeksittyä Ethania, joka vaihtaa lukiota. Bridie Carter näytteli Piikeissä paratiisissa lehden päätoimittajaa. Nyt hän on rehtorina koulussa, joka ei pärjäisi tasovertailussa. Reksi painii opetusalan säästöjen kanssa. Joko henkilökunta puolitetaan siivoojia myöten tai annetaan periksi bisnekselle. Masennuslääkefirma sponsoroisi stressattuja lukionuoria enemmän kuin mielellään!

EMO the Musical on nimensä mukaisesti pop-musikaali. Angstiset aiheet ja oppilaskunnan ääripäät tulevat esille liioitelluissa laululyriikoissa. Sävelmät ovat pehmoa indierockia ja tyylilajina on komedia. Romanttiset kuviot nostavat päätään ja kajaloituja kulmia silmien päälle valuvan hiuspehkon alta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ateistiksi esittäytyvä Ethan ei mahda mitään sykkivälle sydämelleen, vaikka ihastus, uskovainen Trinity-tyttö (Jordan Hare) odottaa vain tilaisuutta päästä pikakastamaan poikakaveri polskuttelualtaassa.

Koulujenvälisen bändikisan voitto muuttaisi kaiken. Ethan todistaisi katu-uskottavuutensa synkistelijäystävilleen. Trinitykin kenties huolisi pojan omana itsenään, jos näkisi tämän soittotaidot. Kun kilpailevan Jeesus-yhtyeen kitaristi passitetaan eheytysklinikalle ihan homona, on Ethanin valittava, missä bändijoukossa seisoo.

EMO the Musical ei käsittele kristillisyyttä ryppyotsaisesti. Viehättävä elokuva kulkee Brian Dannellyn filmin Saved! (2004) jäljissä, mutta vähemmän rosoisesti. Ohjaaja Neil Triffettin alkuperäinen lyhytelokuva eri näyttelijöillä löytyy YouTubesta.

Nyt kaikki yhdessä: Kain ja Aapeli ne rupesivat tappelemaan/Kain se silpaisi Aapelia puukollaan/Luoja hukutti sodomiitit muuten vaan/Sä lähtisitkö kirkkoon sanaa kuulemaan?