Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: UMK – ummehtuneen musiikin kilpailu



Daruden Sandstorm-hitistä on jo 20 vuotta. Keltään kysymättä Yle valitsi artistin edustamaan Suomea Euroviisuissa 2019. Näennäisesti kansa saa äänestää lauluja, mutta ne kaikki kuulostavat samalta, vanhahtavalta syntikkapopilta.

Valittiin Israeliin Release Me, Superman tai Look Away, voittamisen mahdollisuus ja jatkoon pääsy ovat kyseenalaisia. Vapauttavatko karvaiset, keski-ikäiset könsikkäät lavalla sisäisen supermiehensä? Vai katsommeko poispäin, kun Darude ja solisti Sebastian Rejman esiintyvät Tel Avivissa yhtä laimeina livenä kuin sävelmien musiikkivideoissa?

Kutsuartistimenettelyllä Yle tuskin pääsee sen suurempaan menestykseen kuin Uuden Musiikin Kilpailun vanhalla versiolla. Esivalinnan lukitseminen yhteen esiintyjään on jo vienyt viisuilta kiinnostavuutta ja estänyt uusien lahjakkuuksien esillepääsyn.