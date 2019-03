Lihaa ja perunaa suoraan tilalta Pietarsaaren sydämessä

Next

Torilla myytävistä tuotteista iso osa on peräisin maanviljelijäyrittäjien omilta tiloilta. Kuvassa maanviljelijät Conny Englund (vas.) ja Jonas Kackur.

PIETARSAARI

Pietarsaaren torilla viime lokakuusta lähtien Två Gårdar -myyntipistettä pitäneiden kolmen maanviljelijän, Conny Englundin, Jonas Kackurin ja Mats Björklundin vaunusta löytyy muun muassa maustettuja hunajatuotteita, erilaisia jauhoja, pakastemarjoja, tyrnimehua, perunaa, porkkanaa ja pakastettuja lihatuotteita.

– Kaikki tuotteet mitä myymme, ovat kotimaisia. Tuotteista jopa 95 prosenttia on luomua, kertoo Kackurin.

Iso osa myytävistä tuotteista tulee maanviljelijöiden omilta maatiloilta. Esimerkiksi myyntipisteessä myytävät perunat ovat peräisin Jonas Kackurin ja Mats Björklundin Östensögård -maatiloilta ja lampaanliha Conny Engludin Engagårds -maatilalta. Kackur ja Englund kertovat myyntipisteen myydyimmän tuotteen olevan luomu lampaanliha.

– Meiltä saa ostettua monia lihatuotteita, kuten lampaan kyljyksiä, joita useimmissa kaupoissa ei myydä. Esimerkiksi savustettu lampaanliha sopii hyvin sellaisenaan vaikkapa leivän päälle syötäväksi, ja se onkin monen asiakkaan suosikkituote, Englund toteaa.

Englund kertoo myynnissä olevien lihatuotteiden päätyvän torin myyntipisteeseen aina suoraan teurastamosta.

– Pyrimme välttämään turhia välikäsiä ja sitä kautta pitämään tuotteista saatavan katteen asiakkaiden kannalta mahdollisimman pienenä.

Kackur ja Englund kertovat myös suurimman osan maanviljelijöiden omilla tiloilla tuotetuista tuotteista menevän tilalta suoraan kuluttajalle.

– Asiakas voi itse päättää esimerkiksi, millaista lihaa hän haluaa ja kuinka paljon. Liha tuodaan asiakkaalle kotiin suoraan teurastamosta kotiinkuljetuksella, Englund sanoo.

Aiemmin CafèSkorpanin piharakennuksessa myyntipistettä pitäneet yrittäjät siirsivät myyntipisteensä torille, kun Skorparin kahvila lopetti toimintansa Skatassa viime syksynä.

– Tori on aina ollut paikka, jossa kauppa käy. Vaunu antaa myös mahdollisuuden paikasta toiseen siirtymiselle. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli myyntipiste Roselundin joulumarkkinoilla.

Yrittäjät kertovat käyneensä läpi myös muitakin vaihtoehtoisia liiketiloja, mutta sivutoimisen yrityksen liikevaihto ei tällä hetkellä kata liiketilojen vuokraamisesta aiheutuvia kuluja.

– Sanotaanko näin, että tällä hetkellä liiketoiminta pyörittää itse itseään eikä tässä rikastumaan pääse, he toteavat.

Två Gårdar -myyntipistettä torilla perjantai- ja lauantai päivisin pitävät yrittäjät toivovatkin, että tori tavoittaisi paikalle myös muita yrittäjiä.

– Kesäaikaan torilla on useita eri myyntipisteitä, mutta yhtä lailla talvisaikaan torilla on mahdollisuus tavoittaa asiakkaita, he muistuttavat.