TV-viikon valinta: Kurosawan kuvakirja Shakespearesta



★ ★ ★ ★

Seittien linna.Ohjaus Akira Kurosawa, 1957.Yle Teema to 7.3. klo 21.00

William Shakespeare (1564 – 1616) teki näytelmänsä kansalle. Niissä on vetävät juonet ja aiheina sota ja rakkaus, kosto, mustasukkaisuus, suku ja valta. Fiksu ja runollinen kieli kelpasi jo oman aikansa sivistyneistölle. Shakespearen sanotaan tuoneen kirjallisuuteen modernin, itsestään tietoisen ihmisen.

Shakespeare on myös filmatuin kirjailija. Macbeth on näytelmistä kolmanneksi suosituin, heti Hamletin ja Romeon ja Julian jälkeen. Tälläkin vuosikymmenellä siitä on julkaistu jo kaksikymmentä filmiä, tv-elokuvaa ja teatteritaltiointia.

Harva versio jää historiankirjoihin yhtä omintakeisena kuin japanilaisen Akira Kurosawan (1910 – 1998) ensimmäinen Shakespeare-tulkinta. Seittien linnassa Kurosawa käyttää perinteisen japanilaisen nō-teatterin keinoja ohjatessaan roolihahmoja kohtaloihinsa.

Skotlannin kuningas onkin nyt samuraikenraali, jota ohjaajan luottonäyttelijä Toshiro Mifune esittää. Toivoton taistelu nuolisadetta vastaan on unohtumaton näky. Linnaan ”hyökkäävä” metsä ei ole koskaan liikkunut niin vaikuttavasti kuin tässä.