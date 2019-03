Lukijan mielipide: Mihin Suomen rahat riittävät?



Suomen valtiolla on viime vuosina ollut enemmän velkaa kuin koskaan ennen, tammikuun loppuun mennessä 104,97 miljardia ja lainan otto tälle vuodelle 15,1 miljardia nimellismäärällä mitattuna. Viime vuosina Suomi on velkaantunut nopeammin kuin koskaan ennen. Vuonna 2009 velkaa oli 51 miljardia.

Näin kerrotaan ”Velkakello” internetsivulla. Yhä suurempi osa veroistasi menee velan korkojen maksuun eikä enää hyvinvoinnin rakentamiseen. Suomen huoltosuhde heikkenee nopeasti, ja maksajia on yhä vähemmän. Kuinka kauan tällainen meno voi jatkua? Velan takaisin maksajina on Suomen valtio, kunnat ja kaupungit ja yksityiset ihmiset. Suuret investoinnit rasittavat kuntatalouksia, kotitalouksia suuret lainat.

Kulutushyödykkeiden tuotannon ja myynnin kasvua ei voi tapahtua loputtomiin. Yhteiskunnan palvelut eivät kaikki voi olla ilmaisia. Olemassa olevat palvelut on jaettava tasapuolisesti. Elintasomme on tällä hetkellä lainaa. Onko tämä säikyttelyä? Ei, se on realismia. Maapallon yhteiset luonnonvarat ja niistä saatavat rahatulot on tarkoitettu kaikille niin Suomessa kuin koko maailmassa.

Maksuhäiriöisten määrä Suomen Pankin mukaan on yli 300 000. Ongelmien taustalla on usein kulutusluotot ja varsinkin pikavippien suuret korot ja sitä kautta velkakierre. Rahaa on tarjolla, mutta velka on veli sitä otettaessa, mutta veljen poika maksettaessa. Työpaikat on talouden ja hyvinvoinnin perusta. Työllisyys on saatu nousuun, mutta pitkäaikaistyöttömien määrää ei. Syrjäytyneiden nuorten määrä on suuri, koko maassa 60 000, keskikokoisen kaupungin asukasmäärä on liian suuri.

Vaalien alla on suuret lupaukset. Nyt tulisi olla kilpailu siitä, miten saamme velkaantumisen pysäytettyä. Tähän tulisi löytää puolueiden yhteistä tahtoa. Talouden hoidon ja säästämisen ohjausta on suunnattava kaikenikäisille, kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. Korjaus- ja käsityöpajat, kierrätyskeskukset, kauppojen ja ruokaloiden ylijäämä, ruuan jakelu, biotalouden tukeminen, suomalaisen ja lähiruuan käyttö sekä joukkoliikenteen tehostaminen ovat koko maan laajuisena mittava säästötoimenpide ja ilmastoteko.

Monella työttömällä, pienituloisilla, yksinhuoltajilla, pieneläkeläisillä on vaikeaa selvitä kuukaudesta toiseen. Tuloerot köyhien ja rikkaiden välillä kasvavat. Tasa-arvo ei toteudu.

On syytä palauttaa mieleen viime sotiemme jälkeinen maamme tukala taloustilanne ja yhteen hiileen puhaltaminen. Suomi sai maksaa maa-alueiden luovutusten lisäksi sotakorvauksia 4,5mrd nykyrahaksi muutettuna ja asutettiin yli 400 000 evakkoa-siitäkin selvittiin. Tätä sodanajan yhteishenkeä ja ahkeraa työtä paremman tulevaisuuden puolesta tarvitsemme nytkin.

Innokasta vaalikevättä koko Suomelle!