Pelkäsitkö sinäkin mörköä -90-luvun muumeissa? Anni Saari kirjoittaa kolumnissaan Muumilaakso-tv-sarjan sukupolvenvaihdoksesta

Japanilainen jääkiekkoilija Yuto Osawa kertoi viime viikolla Keskipohjanmaassa julkaistussa jutussa, että ennen saapumistaan Suomeen hän tiesi maasta lähinnä muumit ja saunan.

Todennäköisesti hän ei ole ainoa. Nämä asiat Suomesta ulkomailla tiedetään, ja ehkä Nokia.

Muumeista tuli hitti sekä Japanissa että Suomessa Muumilaakson tarinoita -tv-sarjan myötä. Täällä Yle esitti sitä vuodesta 1991 alkaen.

Luulen, että sarja ei minua silloin lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa kovin paljon kiinnostanut. Mutta kyllä meillä Muumeja -90-luvulla katsottiin. Muistan hyvin, miten VHS-kasetilta jaksoja katsottaessa mörkökohdat piti kelata yli, koska ne pelottivat pikkusisaruksia. Benny Törnroosin musiikit ovat myös syöpyneet ikuisesti mieleen.

Sukupolvikokemus sekin.

Katsoin omien lasteni kanssa Ylen uutta Muumilaakso-sarjaa tällä viikolla, eikä siinä todellakaan ollut Benny Törnroosin musiikkia. Muumilaakson musiikit on säveltänyt Pekka Kuusisto ja toteutuksesta vastaa hänen lisäkseen Samuli Kosminen.

Sarjan tunnuskappaleen I´m Far Away on tehnyt tanskalainen elektropop-artisti MØ. Lisäksi jokaiseen jaksoon on tilattu kappale joltakin artistilta. Artistilistaus voisi olla joltakin indiefestivaalilta: Tom Odell, First Aid Kit, Declan McKenna, Emiliana Torrini. Avausjaksossa kuultiin Matti Mikkolan säveltämä Starlight-kappale, jossa laulaa Alma.

Tällaisten artistien myötä vaikuttaa siltä, että Muumilaakson pääkohderyhmä eivät ole pikkulapset vaan heidän kolmekymppiset vanhempansa ja koko hipsteri-ikäpolvi.

Lisäksi käy selväksi, että sarja todella on tarkoitettu kansainväliselle yleisölle. Sen päätelmän voi tosin tehdä myös sarjan budjetista, yli 20 miljoonasta eurosta.

Lähipiirissäni kriittisiä kommentteja sarjassa ovat herättäneet englanninkieliset kappaleet. Ihmiset ovat moittineet myös sarjan nopeaa rytmiä, eikä kaikkia miellyttänyt muumien muuttunut ulkomuoto.

Itselleni ainakin ensimmäinen jakso toimi vallan hyvin. Pidän tuoreen musiikin ohella sarjan visuaalisesta toteutuksesta, jossa on sadunomaisuutta, toisin kuin vanhassa muumianimaatiossa.

Ville Haapasalo Muumipappanakaan ei ärsyttänyt. Mutta Elina Salon suoritus -90-luvun Myynä – se on ylivertainen. Sääliksi käy Kiti Kokkosta.