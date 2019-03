Apteekkari Riitta Visuri-Taipale vastaa lukijan mielipiteessä Liisa Hyssälälle



Entinen kansanedustaja, ministeri ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä saa nykyään palstatilaa missiollaan Suomen nykyistä apteekkilaitosta vastaan (mm. KP 9.2.2019).

Hyssälä on tehnyt lääkeselvityksen Päivittäistavarakauppa ry:n lukuun ja tämä näkyy myös pyrkimyksissä. Tarve hyökätä nykyistä apteekkilaitosta vastaan on vain niin vauhdikasta, että totuudessa pysymisen kanssa on ongelmia. Kirjoituksensa aluksi Hyssälä ja Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling iloitsevat siitä, että suomalaiset voivat nyt ostaa Virosta myös reseptilääkkeitä Suomea halvemmalla. Siis iloitaan avoimesti siitä, että nyt voidaan viedä varoja sekä niiden myötä verotuloja ulkomaille heikentäen näin suomalaisen yritystoiminnan edellytyksiä.

Kirjoituksessa väitetään, että Suomen lääkejakelujärjestelmä on kallis ja jäämässä jälkeen muun terveydenhuollon kehityksestä. Kirjoittajat toteavat, että uudistuksella turvataan lääkkeiden saatavuus koko maassa, varmistetaan lääke- ja lääkitysturvallisuus ja hillitään kuluttajalle koituvia kustannuksia. Tilanne on päinvastoin se, että tällä hetkellä lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä saatavuus on turvattu, mutta ne ovat uhattuina, mikäli säännelty järjestelmä puretaan.

Suomen lääkejakelujärjestelmä on rakennettu turvaamaan lääkehuoltoa siten, että apteekkiverkoston sääntelyn ja apteekkiveron tarkoituksena on taata lääkehuollon toimivuus koko maassa. Maissa, joissa apteekkilaitos on vapautettu, apteekkeja on lukumääräisesti paljon, mutta niiden lääketarjonta on tästä syystä usein suppea. Varastossa ei kannata pitää harvinaisempia lääkkeitä, mikä vaikuttaa heikentävästi toimitusvarmuuteen.

Mieheni yritti suuressa saksalaisessa kaupungissa löytää yleistä lääkettä, muttei kolmestakaan apteekista sitä löytynyt, sen sijaan kaikenlaista kemikaliokrääsää oli kyllä tarjolla. Virossa on noin 500 apteekkia (vrt. Suomessa 814 sivuapteekit mukaan lukien), joista prosenttia ketjujen ja pääomasijoittajien omistuksessa. Virossa ollaan parhaillaan palaamassa proviisoriomistukseen 2020, koska apteekkitoiminnan vapauttamisella oli kielteiset seuraukset. Ylipäätään kannattaisi miettiä tarkemmin niitä perusteita, miksi on aikanaan haluttu rakentaa säännelty järjestelmä, ennen kuin sen purkamista lähdetään suunnittelemaan. Olisiko menneillä sukupolvilla ollut asiassa jokin ajatus?

Reseptilääkkeiden hinnat ovat vuodesta 2006 koko ajan laskeneet mm. lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän vuoksi. Väite apteekkien myyntikatteen kohtuuttomuudesta on harhaanjohtava. Hintaesimerkiksi on otettu provosoivasti nelinumeroinen hinta, kun todellisuudessa tavallisimpien lääkkeiden hinnat ovat muutamasta eurosta alle sataan euroon. Kirjoittajien esimerkissä kate on 10%, joka ei ole suuri verrattuna muiden kulutushyödykkeiden katteisiin.

Asiantuntijana esiintyvät unohtavat myös mainita, että apteekit maksavat lisäksi apteekkiveroa, joka on sitä suurempi mitä isompi on lääkemyynnin liikevaihto. Siten suurella apteekilla kalliin lääkkeen kate voi olla jopa miinusmerkkinen. Suomalainen apteekkari maksaa veronsa Suomeen ja koko yritystoiminnan tulos mukaan lukien apteekkarin palkka verotetaan henkilökohtaisena tulona, koska muut yritysmuodot eivät ole lääkemyynnissä sallittuja. Yritysmuoto tarkoittaa siten myös suurempia verotuloja yhteiskunnalle, mikä menetetään, jos omistus erilaisille ketjuille sallitaan.

Kirjoituksessa kannetaan huolta, että illalla, yöllä ja viikonloppuisin ei ole riittävästi avoimia apteekkeja. Suomalainen lääkehuolto toimii siten, että terveyskeskuksista ja sairaaloista saa mukaansa päivystyspakkauksen. Tämä lääkitys riittää siihen saakka, kunnes on mahdollista asioida apteekissa. Apteekeissa työskentelee korkeakoulutettu ja asiantunteva henkilökunta, mikä näkyy myös palkkauksessa. Aukioloaikojen laajentaminen lisäisi väistämättä kustannuksia, eikä niitä kuluja kateta lääkkeiden hintoja halpuuttamalla.

Kirjoituksessa väitetään, että farmasia-alan ammattilaisille uudistus tuo työpaikkoja ja uusia urapolkuja. Suomessa tilanne on kuitenkin tällä hetkellä erittäin hyvä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ruotsissa ja Norjassa apteekkimarkkinoiden liberalisointi on lisännyt apteekkien määrää, mutta ei farmaseuttisten työntekijöiden määrää. Suomessa apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on farmaseuttisen koulutuksen saaneita ammattilaisia.

Yhtä apteekkitoimipistettä kohden on keskimäärin 6,4 farmasian ammattilaista. Norjassa luku on 3,2 eli apteekkia kohden ammattilaisia on puolet vähemmän. Ruotsalaisessa apteekissa työskentelee keskimäärin neljä farmasistia, reilu kolmannes vähemmän kuin Suomessa. Vaikka Norjassa on nykyisin enemmän apteekkeja kuin Suomessa, asukasta kohden farmasisteja on vähemmän. Suomessa yksi ammattilainen palvelee 1 056:tta asukasta, Ruotsissa 1 764:ää ja Norjassa 1 861:tä asukasta (lähde: apteekkari.fi).

Kirjoituksessa kehdataan väittää, että edes apteekkeja valvovalla Fimealla ei ole kattavasti tietoa aukioloajoista ja siten palvelutason riittävyydestä eri puolilla maata. Aukioloajat ovat apteekeilla avoimesti nähtävissä nettisivuilla ja sieltä ne ovat valvovalle viranomaisellekin saatavissa ja taulukoihin tarvittaessa kerättävissä. Tietojen kerääminen on Fimean asia.

Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen apteekkijärjestelmään. Tuhat suomalaista 9/2016 -kyselytutkimuksen mukaan suuri enemmistö suomalaisista on erittäin tai melko tyytyväisiä nykyiseen apteekkijärjestelmään, vaihdellen 80-90 prosentin välillä. Mutta meillä Suomessa on toki ennestäänkin kokemusta sellaisen korjaamisesta mikä ei ole rikki.