Pääkirjoitus: Median luotettavuus on hyvä myyntivaltti



Keskipohjanmaan pitkäaikainen toimitussihteeri tapasi sanoa, että "paljon kanssa pärjää aina". Kysymys oli lehteen tulevasta materiaalista, siis jutuista ja kuvista, joita saattoi olla tarjolla enemmän kuin sivuille mahtui.

Nykyään tuota samaa tilannetta ei oikeastaan pääse syntymään ainakaan silloin, kun julkaistaan digitaalisia sisältöjä: sivut eivät lopu ikinä kesken, koska digitaaliseen maailmaan mahtuu. Kysymys on siitä, kiinnostaako juttu lukijaansa ja kantaako se, vaikka merkkimäärä olisi kuinka suuri.

Nykyaikainen media tekee töitä saadakseen lukija-asiakkaita. Paras keino on tehdä sellaisia sisältöjä, jotka tempaavat ihmiset mukaansa. Keskipohjanmaan väki on kuunnellut ihmisten kertomuksia lehdenlukukokemuksista kierroksella ympäri levikkialuetta. Lukijoilla on erilaisia tottumuksia; joku kertoi tekevänsä ensin yleissilmäyksen ja syventyvänsä vasta myöhemmin lehden koko antiin. Yllättävän moni on kertonut lukevansa "kaiken" sen sijasta, että valikoisi.

Suurin osa Keskipohjanmaan tilaajista lukee paperilehteä, mutta todella moni käyttää rinnalla digitaalista näköislehteä tai lukee pelkästään näköislehteä.

Tuoreen tavoittavuustutkimuksen mukaan Keskipohjanmaalla on yhä enemmän asiakkaita, jotka lukevat juttuja verkkopalvelusta tai mobiilisovelluksen kautta, vaikka tilaavat myös päivittäisen lehtensä. Moni täkäläinen käy aamuisin kurkistamassa Keskipohjanmaan verkosta, mitkä ovat viimeisimmät uutiset ja onko yön aikana tapahtunut jotakin poikkeuksellista.

Keskipohjanmaan tavoitteena on kertoa nopeammin kuin mikään muu media oman alueen uutisista. Nopeus tarvitsee tuekseen luotettavat ja tarkistetut tiedot aivan tavallisissakin uutisissa. Toinen tavoite on penkoa levikkialueen asioita ja selittää mutkikkaita taustoja lukijoilleen.

Toimitus on kertonut ennen muita medioita esimerkiksi Soiten tulevien leikkausten suuruusluokasta. Uutisvoitot ovat tärkeitä silloin, kun ne kertovat lukijoiden elämään vaikuttavista asioista.