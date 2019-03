Lumipyry ja pöllyävä lumi haittaavat ajokeliä, Keski-Pohjanmaalla myös voimakasta tuulta



Liikennevirasto varoittaa, että ajokeli on muuttunut paikoin huonoksi lumipyryn ja pöllyävän lumen vuoksi. Varoitus koskee Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata, Kainuuta, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Keski-Suomea.

Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Pohjanmaalla Ilmatieteen laitoksen varoitus huonosta ajokelistä on voimassa puoleenyöhön asti. Keski-Pohjanmaalla on voimassa myös tuulivaroitus maa-alueilla: luoteistuuli on voimakasta illalla, tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.