Takapakkia – Juha Savela arvioi urheilukolumnissaan Seefeldin MM-hiihtoja

Sellaiset kisat. Seefeldin kisoissa suomalainen hiihtourheilu otti taka-askelia noin neljän vuoden verran, jos mitta-asteikkona käytetään mitalimäärää. Parin vuoden takaisten Lahden kotikisojen viiden mitalin saldosta palattiin Falunin 2015 yhteen pronssiin. Vielä viime talvena Pyeongchangista tuliaisina oli neljä hiihtomitalia, nyt siis yksi.

Edesmenneen Matti Nykäsen tokaisuja mukaillen pronssi se on mitalikin. Tosin kovin paljon se ei saajaansa tällä kertaa tyydyttänyt. Tuskin koskaan on nähty niin pettynyttä suomalaismitalistia kuin Iivo Niskanen 15 kilometrin kisan jälkeen.

Tosin ymmärtäähän tuon, kun Niskanen tuli päämatkalleen vain ja ainoastaan voittamaan. Aika moni muukin kuin yllekirjoittanut uskoi, että Niskanen myös voittaa. Arvoitukseksi jää, olisiko mitali kirkastunut toisella suksivalinnalla, mutta spekulointi ei tulosta muuta. Liekö lopulta aihettakaan, kun Martin Johnsrud Sundbylle vihdoinkin osui pitkän uran pöljä päivä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ensimmäistä kauttaan päävalmentaja toimivalle Matti Haavistolle kisat jättivät paljon mietittävää. Jotain on tehty väärin, kun iso osa joukkueesta jäi kauas tasostaan. Moni alisuoritti tai ajoitti kuntonsa pieleen. Esimerkiksi Ristomatti Hakola oli parhaimmillaan tammikuussa Otepäässä, Matti Heikkinen ei löytänyt todellista huippuiskua koko kautena. Vaikea on ollut myös Kerttu Niskasen talvi.

Seefeldissä vain Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski (naisten kympillä) hiihtivät kuten piti.

Haavistolla ja hiihtäjien henkilökohtaisilla valmentajilla on keväällä palaverin paikka. Kun ensi talvena ei ole arvokisoja, nyt on riskittömämpi tilanne tehdä harjoitteluun muutoksia. Jotain on kokeiltava, kun nykysysteemi ei nähtyä parempaa tulosta tuonut.

Senkin päivän soisi tulevan, että Suomesta löytyisi kansainvälisen tason vapaan tyyliin hiihtäjä. Aika hiljaista on sillä osastolla ollut, vaikka yli 30 vuotta vapaallakin on laduilla luisteltu.

Yhdistetyssä ja mäkihypyssä pettymyksen puolelle meno vältettiin, kun mitään ei käytännössä ollut odotettavissa. Yhdistetyssä Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen hiihtovauhti riittää, mutta mäki kuin mäki on osoittautunut liian vaikeaksi. Mäkihypyssä Antti Aalto on tällä kaudella saavuttanut maailmancupin toiselle kierrokselle riittävän tason, mutta ailahtelevaa oli Aallon lentokin MM-kisoissa.

Herolaa lainaten käteen ei tosiaankaan jäänyt kuin hanskat.

Sen on näissä hommissa vuosien myötä oppinut, että ylivoimaisesti parhaat asiantuntijat istuvat katsomoissa ja kotisohvilla, joten päätetään kisakatsaus TV2:n Sohvaperunoiden turkulaistietäjä Villen analyysiin Seefeldistä: ”tää Nuori Suomi-ajattelu on johtanut tähän. Ei se voittamisen kulttuuri, vaan urheilun riemu. Se ei vaan valitettavasti tuo niitä mitaleja".

On se yksinkertaista.