Pääkirjoitus: Nuorten liikkumiseen vaihtoehtoja – Kevytauto voi olla vaihtoehto maaseudun nuorelle



Nuorten autoilu herättää huolta muutenkin, mutta nyt puhuttaa syksyllä käyttöön otettavien kevytautojen turvallisuus. Miten nuori ja kokematon kuljettaja pärjää nykyliikenteessä?

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen vakuuttaa STT:n haastattelussa, että uutta turvatekniikkaa sisältävät kevytautot ovat selkeästi turvallisempia kuljettajalle ja kyydissä olijalle kuin huterampirakenteiset mopoautot. Asiantuntija puhuu nimenomaan törmäystilanteesta, jossa kevytrakenteinen mopoauto jää helposti kakkoseksi.

Autotuojien ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio korostaa lehtihaastattelussa kevytautojen turvatekniikkaa. Hänen mukaansa kevytauto on ehdottomasti parannus nykytilaan, jossa ajetaan esimerkiksi mopolla.

Mikä sitten on kevytauto? Tavallisista henkilöautoista muunnettujen kevytautojen suurin nopeus on 65 kilometriä tunnissa, kun mopoautoilla maksimi on 45 kilometriä tunnissa. Henkilöautosta tulee kevytauto, kun siihen laitetaan nopeudenrajoitin. Kevytautoa saa ajaa 15-vuotias suoritettuaan teoriatunnit ja ajokoneen. Kevytmenopelin voi muuttaa tavalliseksi henkilöautoksi muutoskatsastuksella.

Kevytauton maksiminopeus tuntuu melko korkealta. Liikenneturvalla ja kilometrirajoituksesta päättäneellä eduskunnalla olikin näkemyksessään 15 kilometrin ero. On tietysti selvää, että liikenne sujuu paremmin, jos hitaita liikkujia on vähemmän. Toisaalta törmäyksessä vauhti lisää vaaraa.

Erityisesti pikkukaupungeissa ja maaseudulla nuorten omatoiminen liikkuminen on yleistä ja välttämätöntä, kun julkista liikennettä ei välttämättä ole lainkaan tai aikataulut eivät sovellu nuorten elämänrytmiin. Maaseudulla ajetaan pyörällä, mopolla ja vanhempien autoilla iästä riippuen. Myös traktori voi olla se menopeli, jolla nuoriso menee jopa kouluun ja viikonloppuajelulle.

Kevytautosta saattaa tulla varteenotettava kilpailija muille kulkuneuvoille, jos on varaa panostaa uuteen autoon. Tällä viikolla Keskipohjanmaa tekee juttua nuorten kulkuneuvoista. Aiheeseen voit ottaa kantaa osoitteessa mielipide@kpk.fi.