Leipomisvinkit viikonlopulle: Makeita kakkuja helpoilla ohjeilla

Keksit viimeistellään vaahtokarkkimassasta tehdyillä sydämillä, jotka on väritetty veden ja pastavärien sekoituksella. Pakkaa sydänkeksit lasipurkkiin ja anna ystävälle lahjaksi.

Red velvet -kuppikakut ovat muunnos amerikkalaisesta klassikkoherkusta red velvet -kakusta. Nimensä mukaisesti kuppikakun väri on punainen ja koostumus samettisen pehmeä. Kuppikakun kruununa on reilu keko tuorejuustokuorrutetta.

Chilikaakaon voi terästää aikuiseen makuun esimerkiksi ruokalusikallisella vaniljalikööriä. Käytä laadukasta suklaata, jossa on vähintään 70 prosenttia kaakaota. Chilijauheiden tulisuudet vaihtelevat, joten mausta ensin hyppysellisellä ja lisää sitten oman maun mukaan potkua.

Vesivärikeksit vaativat hieman näpertelyä, mutta lopputulos on vaivan arvoinen. Suojaa työtaso leivinpaperilla, sillä pastavärit sotkevat helposti. Vesivärikeksien pohjana on makeat ja rapeat sokerikeksit. Niiden resepti on hyvä perusohje helposti muotoiltaville ja hyvin kasassa pysyville pikkuleiville.

Red velvet -kuppikakut

12 kpl

3 dl jauhoja

2 rkl kaakaojauhetta

2 tl vaniljasokeria

1 tl leivinjauhetta

½ tl ruokasoodaa

¼ tl suolaa

2 dl sokeria

100 g voita

2 kananmunaa

2 tl omenaviinietikkaa

1 ½ dl maustamatonta jogurttia

2 rkl punaista elintarvikeväriä

Kuorrute:

70 g voita

4 dl tomusokeria

200 g tuorejuustoa

koristeluun strösseleitä

Mehevissä red velvet -kuppikakuissa maistuu häivähdys suklaata. Konsta Leppänen

Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Asettele paperiset muffinivuoat muffinipellin syvennyksiin. Sekoita jauhoihin kaakaojauhe, vaniljasokeri, leivinjauhe, ruokasooda ja suola. Vatkaa sokeri ja huoneenlämpöinen voi vaahdoksi. Lisää munat ja omenaviinietikka koko ajan vatkaten. Sekoita jogurttiin punainen elintarvikeväri. Lisää taikinaan vuorotellen jauhoseosta ja jogurttia. Älä sekoita liikaa.

Jaa taikina muffinssipellille asetettuihin muffinssivuokiin. Paista uunin keskitasolla 175 asteessa noin 20 minuuttia. Tarkista kypsyys puutikulla. Anna jäähtyä.

Valmista kuorrute. Sekoita huoneenlämpöiseen voihin tomusokeri, lisää tuorejuusto. Laita kuorrute pursotuspussiin, jossa on tähtitylla. Pursota jäähtyneiden kuppikakkujen päälle ja koristele strösseleillä.

Chilikaakao

neljälle

100 g korkealaatuista 70 % tummaa suklaata

1 dl kuohukermaa

2 rkl kaakaojauhetta

2 rkl sokeria

1/4 tl chilijauhetta

4 dl täysmaitoa

1 vaniljatanko

1 kanelitanko

tarjoiluun kermavaahtoa ja strösseleitä

Hienonna suklaa rouheeksi. Laita suklaarouhe, kuohukerma, kaakaojauhe ja chilijauhe kattilaan. Jos et ole varma chilijauheen tulisuudesta, lisää jauhetta vähitellen. Lämmitä keskilämmöllä koko ajan sekoittaen, kunnes suklaa sulaa. Kaada maito kattilaan vähän kerrallaan hitaasti sekoitellen. Lisää kattilaan puolitettu vaniljatanko ja kanelitanko. Anna kiehahtaa ja nosta liedeltä.

Laita kansi päälle ja anna tekeytyä tunti.

Nouki vaniljatangot ja kanelitanko pois. Maista ja lisää sokeria tarvittaessa.

Lämmitä miedolla lämmöllä. Koristele kermavaahdolla ja strösseleillä.

Raidallinen valkosuklaamousse

neljälle

3 1/2 dl vispikermaa

200 g valkoista suklaata

1/2 dl maitoa

1 ½ tl piparminttuaromia

4 munan keltuaista

punaista elintarvikeväriä

koristeluun kermavaahtoa ja piparminttukarkkeja

Raidallinen mousse kannattaa tehdä jo edellisenä päivänä. Konsta Leppänen

Vatkaa kerma kuohkeaksi vaahdoksi. Paloittele suklaa ja laita suklaapalat, maito ja piparminttuaromi lämpöä kestävään kulhoon. Kiehauta kattilassa vettä ja nosta pois liedeltä. Nosta kulho kattilan päälle. Älä anna kulhon pohjan koskettaa vettä. Vesi tai vesihöyry ei saa mennä suklaan sekaan. Sekoita, kunnes suklaa sulaa. Anna jäähtyä muutama minuutti. Vatkaa munankeltuaiset sekaan yksi kerrallaan.

Yhdistä suklaa-keltuaisseos kermavaahdon kanssa varovaisesti sekoittaen. Jaa seos kahteen kulhoon. Värjää puolet seoksesta punaisella elintarvikevärillä. Annostele valkoista ja pinkkiä moussea tarjoiluastioihin vuorotellen.

Laita jääkaappiin tuorekelmulla peitettynä ja anna tekeytyä muutama tunti. Koristele kermavaahdolla ja murskatuilla piparminttukarkeilla.

Vesiväri-keksit

30 kpl

Sokerikeksitaikina:

150 g voita

1 dl erikoishienoa sokeria

1 muna

1/2 tl vaniljasokeria

3 dl vehnäjauhoja

¼ tl leivinjauhetta

hyppysellinen suolaa

Koristelu:

500 g vaahtokarkkimassaa

punaista pastaväriä

violettia pastaväriä

kultaisia koristerakeita

valmista sokerikuorrutetta

siveltimiä

Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri sähkövatkaimella. Lisää muna ja vatkaa tasaiseksi. Yhdistä kuivat aineet toisiinsa ja sekoita taikinan joukkoon vähän kerrallaan ja koko ajan miedolla teholla vatkaten.

Kaada taikina jauhotetulle alustalle ja kauli ohueksi levyksi. Leikkaa sydänmuotilla pikkuleipiä ja nosta leivinpaperilla peitetylle uunipellille. Paista pikkuleipä 175-asteisessa uunissa 8–12 minuuttia, kunnes ne ovat saaneet hieman kultaista väriä pintaan. Anna jäähtyä.

Kauli vaahtokarkkimassa ohueksi levyksi alustalla, jolle on ripoteltu tomusokeria. Leikkaa muotilla sydämiä.

Laita kahteen kulhoon hieman vettä ja toiseen pieni nokare punaista pastaväriä, toiseen violettia. Sekoita hyvin. Maalaa siveltimellä vaahtokarkkisydämet punaiseksi ja violetiksi. Tee roiskeita ja kuvioita laimentamattomalla pastavärillä. Anna kuivua hetki ja painele kultaiset koristerakeet sydämiin kiinni.

Anna kuivua vielä noin tunti ja kiinnitä sitten vaahtokarkkisydämet keksien päälle valmiilla sokerikuorrutteella. Keksien pinnan kuivumiseen kokonaan menee noin vuorokausi.