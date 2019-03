Testasimme mitä kehossa tapahtuu, kun harrastaa joogaa ja käy kerran kuussa kalevalaisessa jäsenkorjauksessa - tässä tulos

Lähtötilanne

Käyn pari kertaa viikossa kuntosalilla ja satunnaisesti spinningissä. Talvisin harrastan myös pilatesta, koska sen avulla istumatyöläisen selkä pysyy kunnossa.

Nyt haluan muutosta. Testaan, mitä kehossa tapahtuu puolessa vuodessa, kun teen säännöllisesti astangajoogan asana-harjoituksia ja käyn kerran kuussa kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa.

Testaus on osa hämeenlinnalaisen joogayrittäjän ja kalevalaista jäsenkorjausta opiskelevan Annukka Yliruusin lopputyötä. Hänen mukaansa jäsenkorjauksella ja asana-harjoituksella on samanlaisia vaikutuksia.

Asana-harjoitus tarkoittaa fyysisesti suoritettavaa liikesarjaa, joka toistetaan. Sarja on aina samanlainen. Kalevalainen jäsenkorjaus taas on mobilisaatiohoito koko keholle.

– Ero on se, että kalevalaisessa jäsenkorjauksessa hoitaja hoitaa potilasta, ja joogaharjoitus on itsehoitomenetelmä. Mielestäni joogaamalla voi pitää yllä jäsenkorjauksen tuloksia.

Jäsenkorjaaja pyrkii löytämään virheasentoja ja tasapainottamaan kehoa sekä avaamaan tukoksia. Joogassa joogaaja tekee samaa itselleen. Molemmissa tarkoitus on tehdä kehoon enemmän tilaa nivelten, kalvojen, jänteiden ja solujen välille.

– Pitää löytää oikeat liikkeet, jotta keho oppii tukemaan itseään ja oikeita asentoja. Jooga tuo voimaa ja kestävyyttä kehoon.

Lähtötilanteessa kädet ovat kääntyneet reisien päälle. Puolen vuoden kuluttua kädet roikkuvat vartalon sivulla. Pekka Rautiainen

Eka kerta

Testijakso alkaa kalevalaisella jäsenkorjauksella.

Lähtötilantessa ryhti on huono. Pää on työntynyt eteenpäin, kuten useimmilla päätetyöntekijöillä. Myös oikea jalan lihakset ovat tukossa, samoin vasen pakara. Kyynärvarret ovat jumissa. Alaselkä on äärimmäisen heikko.

– Yläkroppa kompensoi heikkoa alaselkää, Yliruusi sanoo.

Yliruusin analyysin mukaan kehonhallinta on hyvä ja pilatestausta näkyy, mutta keho on perinteinen ajatustyöntekijän kroppa – mielellä on vauhti päällä, mutta keho ei pysy perässä.

Ensimmäisen hoidon jälkeen olo on väsynyt ja vasen käsi puuduksissa. Vasenta olkavartta särkee yöllä niin paljon, että pitää ottaa särkylääke.

Joogassa on aluksi vaikeaa nenän kautta hengittäminen. Kyseenalaistan, miksi niin pitää tehdä.

– Koska nenän kautta tiedostaa hengittämisen paremmin ja sitä pystyy paremmin hallitsemaan kuin suun kautta. Se on yksi harjoituksen tavoite, Yliruusi perustelee.

On helppoa mennä kerran kuussa kalevalaiseen jäsenkorjaukseen. Kaksi omatoimista harjoitusta ja yksi ohjattu joogatunti vaativat mieleltä sitoutumista. Ensimmäiset kolme kuukautta teen viikon viimeistä harjoitusta viime tingassa, myöhään sunnuntai-iltaisin, stressaantuneena ja ärsyyntyneenä.

Toinen kerta

– Et enää suojele kroppaasi samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Kaikki paikat ovat pehmeämmät, eikä niskoissa ote enää mulju. Uusia kipulöydöksiä ei ilmaannu. Iho on kuiva, Yliruusi sanoo.

Hoidon jälkeen olo on rentoutunut.

Huomaan, etten pysty keskittymään omatoimisiin joogaharjoituksiin olohuoneessa, missä perheenjäsenetkin saattavat olla tai kulkea ohi.

Perustan oman joogasalin vaatehuoneeseen. Se huvittaa, mutta siellä voi ähistä rauhassa, eikä joogamattoa tarvitse rullailla auki ja pois. Oikaisen kuitenkin aina, enkä malta tehdä loppurentoutusta keholle.

Miestä naurattaa järjestelyni, sillä usein hänen vasta herätessään ähellän jo vaatehuoneessa joogaharjoitustani.

Kolmas kerta

– Säännöllisen treenauksen ja hoidon huomaa vartalossa. Tämä etenee kerros kerrokselta. Oikea puoli on tukkoinen ja tasapaino on vasemmalla puolella parempi. Kainalo-vyötärö-linja on todella kireä. Olet liikkuva, joten on vähän hämmentävää, kuinka paljon kehossa on kireyksiä, Yliruusi arvioi.

Onkin opettelua, ettei esimerkiksi erilaisissa asana-harjoituksissa jännitä koko kehoa vaan vain tarvittavia lihaksia.

Huomaan jo odottavani viikon ohjattua joogatuntia Shala vallassa. Siellä ei tarvitse ajatella mitään, vaan keskittyä vain omaan tekemiseen. Huomaan loppurentoutuksen aikana kirjoittavani kolumnin valmiiksi päässäni. Yliruusi kehottaa, että loppurentoutus pitäisi tehdä myös kotona.

Minua häiritsee, että alaselkä oireilee, vaikka liikun paljon. Se jumahtaa usein ja kipu valuu selästä pakaraan.

Neljäs kerta

Oikea puoli on jännittynyt, ja jännitys ulottuu nilkkaan asti. Iho ei ole enää niin kuiva kuin edellisillä kerroilla. Alaselkä on edelleen jäykkä eikä suostu liikkumaan. Se kuormittaa yläselkää.

– Ei ole tarkoitus muuttaa kehoa, vaan saada se kokonaan käyttöön. Tilanne on nyt upealla mallilla, Yliruusi kehuu.

Muutoksia on itse hankala huomata. Mietin, miksi käytän koko kehoa, vaikkei tarvitsi. Hoidosta lähtiessä alaselkä on tulessa. Autossa luulen, että penkinlämmitin on päällä, vaikkei se ole.

Joogaharjoitusten jälkeen minua alkaa miellyttää niistä seuraava olotila. Se ei ole samanlainen kuin kuntosalin tai ohjatun jumpan jäljiltä, vaan energinen ja rauhoittunut. Jaksaisi tehdä vielä vaikka mitä.

Omaehtoinen rentoutus on edelleen vaikeaa. On pakko laittaa munakello soimaan, koska muuten lopetan rentoutumisen minuutin jälkeen.

Viides kerta

Yläselän iso jumilaatta on alkanut sulaa pienemmiksi laatoiksi. Jumissa ollut oikea puoli alkaa olla joustavampi. Alaselkäkin alkaa olla lämmin.

Sen sijaan tunnen alaselässä jatkuvaa kipua. Yliruusi epäilee sen johtuvan siitä, että alaselkäni on alkanut löytää liikeratoja ja liikkua paremmin kuin ennen. Itseäni se häiritsee.

Kuudes kerta

– Selkeästi yläkroppa on auennut. Jalat joustavat koko matkalta. Hartialinja on myös auennut. Oikea puoli vastustaa edelleen vähän ja jännittyy helposti, Yliruusi sanoo.

Hänestä kehossa on tapahtunut isoja muutoksia. Esimerkiksi kädet roikkuvat vartalon sivulla, eivätkä vartalon edessä.

Lopputulos

Huomaan ryhdin parantuneen ja jaksan kannatella selkääni paremmin. Kehon liikkuvuus ja hallinta on myös parantunut.

Jooga tuo hyvää oloa mielelle ja keholle ja ilmoittaudun kevään kurssille. Harjoittelu saa jatkua ja haluan ehdottomasti oppia päälläseisonnan.

Alaselkäkipu kuitenkin jatkuu ja säteilee vasempaan jalkaan. Iskias-hermo on ilmeisesti jumissa. Se ärsyttää, koska olisin uskonut, että hoidot ja ahkera treenaaminen olisivat ennaltaehkäisseet selkäkipuja.

Ilahdun siitä, että puolen vuoden aikana käsivoimat ovat kasvaneet. Olen myös tiedostanut joogan rentouttavan vaikutuksen mielelle.