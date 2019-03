Lukijan mielipide: Vastaus himankalaisille lapsiperheille



Kiitos lapsiperheille upeasta mielipidekirjoituksesta. Jaan syvän huoleni kirjoittamistanne asioista. Kovasti yksinäiseksi olen itseni usein tuntenut, kun näitä asioita olen yrittänyt ajaa, ja lupaan ajaa niitä jatkossakin.

Kalajoella on syntyvyys laskussa ja todellisia toimenpiteitä lapsiperheiden paikkakunnalle saamiseksi ja pysymiseksi tarvitaan. Lape-hankkeen ansiosta palkattiin lisätyöntekijöitä lapsiperheiden palveluihin. Seilarin sulkemisprosessi oli kaiken kaikkiaan pohjanoteeraus, ja toivon, ettei samanmoista jouduta enää koskaan kokemaan.

Olette tehneet arvokasta työtä MLL:n toiminnassa, mistä iso kiitos. Se on juuri sitä ennaltaehkäisevää yhteistyötä, jota kaupungin tulee vaalia. Uskon, että tilat toiminnalle löytyvät, ja teidän toiveet tiloista tulee huomioida.

Himangan terveysaseman säilyminen on tärkeä asia, ja väistötiloja on etsitty. Surullista oli viime vuoden talousarviokokous, jossa Raili Myllylän esityksestä varattiin 200 000 euroa selvitykseen, sisältäen myös Kalajoen terveyskeskuksen A-osan selvityksen. Minun esitykseni sisälsi määrärahan ja suunnittelun.

Selvittelyihin ei enää euroja olisi tarvittu, koska aiemmalla valtuustokaudella selvitykset oli jo tehty ja todettu, ettei rakennusta kannata korjata. Himangan entisen kunnantalon kuntokartoitus on tehtävä, jotta tiedetään, kannattaako sinne remontoida yhteisöjen tiloja tai terveysasemaa.

Sanoin hallituksen kokouksessa, että ilman kuntokartoitusta en voi ottaa asiaan kantaa. Mikäli korjauskustannukset/muuntaminen terveysasemaksi osoittautuu huomattavan kalliiksi, kallistun kokonaan uuden rakentamisen puolelle. Uuden terveysaseman tilan tarve tulee kuitenkin ensin selvittää, sillä nykyistä pienemmät tilat riittävät.

Me itse päätämme omista asioistamme, ei maakunta, joten siihen on turha vedota. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa ei tarvita, mikäli kohteen kustannusarviot jäävät alle viisi miljoonaa euroa. Mitä paremmassa kunnossa kiinteistöt ovat, sen varmemmin maakunta ne vuokraa, mikäli Sote toteutuu.

Todellisuudessa matka Himangalta Kalajoelle on monelle enemmän kuin 25 kilometria, kuten jotkut ovat väittäneet. Matka on joillekin jopa tuplasti pidempi. Kovin pirstaleiksi ja vaikeaksi tulisi noin 360 oppillaan koulupäivä, jos esimerkiksi hammashoitolaan tulisi kulkea Kalajoelle. Julkista liikennettä ei ole riittävästi, mikä sekin puoltaa oman terveysaseman säilymistä Himangalla. Maakunnan piirrustuksissakin ne kartalla ovat. On meistä päättäjistä nyt todellakin kiinni, rakennetaanko uusi terveysasema.

Himangalla asuvat kuntalaiset maksavat veroja, käyvät töissä, työllistävät ja kuluttavat siinä missä muutkin kalajokiset, joten heidänkin tarpeensa tulee huomioida. Kaikilla päätöksillä on isot seurannaisvaikutukset.

Nämä päätökset koskevat teitä lapsiperheitä ja vaikuttavat muun muassa koulun säilymiseen. Meidän on puolustettava nykyisten palveluiden säilymistä, jolloin loppujen lopuksi hyötyjänä on koko Kalajoki.