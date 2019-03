Kokkolan kaupunginhallitukselta puoltava kivihiililausunto



Kokkolan kaupunginhallitus antoi maanantai-iltana puoltavan kivihiililausunnon.

Lausunto lähtee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka käsittelee Kokkolan Sataman muutoshakemusta. Kivihiilen käsittelyä on tarkoitus laajentaa miljoonaan tonniin vuodessa.

Lausunto meni lähes yksiin rakennus- ja ympäristölautakunnan 18. helmikuuta hyväksymän lausunnon kanssa.

– Teimme yhden lisäyksen, joka liittyy pölyntorjunnasta huolehtimiseen, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi.

Satama hakee lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Se tarkoittaa kivihiilen koe-eriä, joista ensimmäinen saapui satamaan jo viime viikolla.

– Vesa Pohjolan varajäsen Virpi Karhu oli toiminnan aloittamisesta eri mieltä, mutta hän ei saanut kannatusta. Karhu jätti asiasta eriävän mielipiteen, Herlevi sanoo.

Kaupungin lausunnolla on iso painoarvo, kun aluehallintovirasto päättää ympäristöluvan muuttamisesta.

– Kaupungilta pyydettyä lausuntoa voisi verrata naapureiden kuulemiseen, mutta voisi virasto päättää luvan täydentämisestä ilman sitäkin, sanoo Herlevi.

Ely on aiemmin myöntänyt luvat yhdelle kivihiilen koe-erälle, jonka ajaminen Kokkolaan on parhaillaan käynnissä. Uusia eriä ei voi ajaa ennen kuin entiset jäljet on siivottu pois.

– Avi on avi, kun lopullista ympäristöluvan täydentämistä käsitellään. Sitten täytyy katsoa, mitä mahdollisten valitusten kanssa tapahtuu – pyydetäänkö lisälausuntoja. Satama tekee isot investointinsa vasta sitten, jos koe-erien kanssa onnistutaan ja lupa saadaan, Herlevi kertoo.

Hän kertoo ihmettyneensä "myrskystä vesilasissa". Sataman kivihiilisuunnitelmat ovat herättäneet vastustusta.

– Lopulta tämä on myös antanut jotain satamalle ja kaupungille. Ympäristöasioihin on kiinnitettävä huomioita. Siitä voi saada kilpailuvaltinkin. Voisiko Kokkola olla bulkkisatamista isoin ja puhtain?

Kaupunginhallituksen kokousta ennen hallituksen jäsenille tarjoiltiin tietoa kivihiilihankkeesta. Paikalla oli muun muassa suunnittelu- ja konsulttiyritys Rambollin ja sataman edustajia.

– Tietoa annettiin esimerkiksi ympäristö- ja bisneskysymyksistä. En muista, että mistään asiasta olisi tarjoiltu näin hyvää tietopakettia. Kaupunginhallituksen jäsenet pääsivät kyselemään laajasti.

Herlevi toivoo, että satama, suurteollisuusalue ja Ykspihlajan kaupunginosa löytäisivät yhteisen sävelen.

– Usein ollaan törmäyskurssilla. Kaipaamme kuntalaisten iltoja, joissa asioista keskusteltaisiin. Satama on iso bisnes, mutta myös asukkaat ovat tärkeitä.

Hallintojohtaja Ben Weizmann ja jäsen Vesa Pohjola jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi.

// Uutista täydennetty Reino Herlevin haastattelulla klo 21:44.