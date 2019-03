Sote-solmun avaaminen näyttää ylivoimaiselta – Muistio karu, mutta ministeriöt täydentävät yhä ehdotuksia



Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie on laatinut muistion yhdessä valiokunnan sihteerin kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen käsittely eduskunnassa on nyt solmussa, jonka avaaminen näyttää ylivoimaiselta.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) ja sihteerin Matti Marttusen tänään julkistettu muistio uudistuksen perustuslaillisista ongelmista on karua luettavaa. Erikoista on se, että muistio on vain puheenjohtajan ja sihteerin tekemä, ei koko valiokunnan.

Eduskunnassa maakunta- ja sote-uudistuksen meneillään olevaa prosessia kuvataan oudoksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta ja sihteeriltä heidän omissa nimissään tekemänsä taustamuistion maanantaina.

Ongelmia liittyy muistion mukaan edelleen maakuntien rahoitukseen ja kuntien omaisuusjärjestelyihin, palvelutuotannon ylläpitoon ja tietosuojaan sekä sote-järjestelmän EU-notifiointiasiaan.

Kuulemisen ja muistion jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti maanantai-iltana yksimielisesti, että hallituksen viime viikolla antamiin ratkaisuehdotuksiin pyydetään vielä hallitukselta täydennystä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti maanantaina aiemmasta poiketen lisäksi, että se jatkaakin asiantuntijoiden kuulemisia.

Viime keskiviikkona valiokunta oli päättänyt lopettaa kuulemiset hallituspuolueiden äänin puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) ollessa poissa puhemiesneuvoston kokouksen takia.

Hallitus on jo täydentänyt ratkaisuehdotuksiaan viikonlopun aikana rahoitukseen ja omaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tänään valiokunta saa hallitukselta lisää täydennyksiä ratkaisuehdotuksiin tietosuojan ja palveluvelvoitteen osalta.

Eduskunnan lainsäädäntöjohtajan Tuula Kuloveden mukaan taustamuistio on asiantuntijalausunto siinä missä muutkin asiantuntijalausunnot, mutta sillä ei ole perustuslakivaliokunnan lausuntoihin rinnastettavaa merkitystä.

– Tämä on tällainen alustava konsultointi.

Vaikka taustamuistiosta ei ole mainintaa eduskunnan työjärjestyksessä, se ei ole mitenkään sen vastainen.

– Asiantuntijalausunnolle ei ole mitään estettä, jos valiokunta näin haluaa. He voivat kutsua kuultavakseen keitä haluavat, Kulovesi sanoo.

Myös Lapintie ja Marttunen korostavat, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalla ja sihteerillä ei ole toimivaltaa esittää perustuslakivaliokuntaa, sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tai puhemiestä sitovia kannanottoja valiokunnan lausunnosta tai sen tulkinnasta.

Viimeisimmät käänteet asettavat sote- ja maakuntauudistuksen aikataululle entistä kovemmat aikataulupaineet.

Eduskunnan puhemiesneuvosto sai virkamiehiltä maanantaina arvion, että jos sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt valmistuisivat perjantaina, eduskunta voisi istua 26. maaliskuuta saakka.

Alun perin eduskunnan istuntokauden on ollut määrä päättyä 15. maaliskuuta, jolloin eduskunta lähtisi vaalilomalle. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee aikatauluasioita jälleen tänään.

Paine on kova myös eduskunnan puhemiehellä Paula Risikolla (kok.), koska hänen pitää kieltäytyä ottamasta ehdotus äänestykseen, jos hän katsoo ehdotuksen olevan vastoin perustuslakia. Mikäli mielipiteet perustuslain vastaisuudesta ovat ristiriitaiset, on Risikon viime kädessä ratkaistava voidaanko sote-lait viedä eduskunnassa äänestykseen.