Elina Warsta suunnitteli Halpa-Hallin 50-vuotis -astiaston



KOKKOLA

Kokkolalainen kuvittaja ja graafinen suunnittelija Elina Warsta on suunnitellut Halpa-Hallin 50-vuotisjuhlavuoden astiaston. Tarina -astiasarjan on valmistanut Arabia, ja siihen kuuluu kulho, muki ja lautanen.

– Kaikissa kolmessa astiassa tarinallisuus syntyy luontoelementeistä. Kupista voi löytää keväisen puutarhan, jonne linnut saapuvat etsimään paikkaansa. Lautanen kuvaa kesäistä merellisyyttä ja merenrantaa, ja kulhossa taivas pilvineen sekä sade viittaavat syksyyn ja lintujen muuttoon etelään, Warsta kertoo.

Halpa-Halli tilasi Warstalta astiaston, joka on kodikas ja sopiva jokapäiväiseen käyttöön.

– Perheellisenä minun oli helppo ajatella astiaston käytännöllisyyttä sekä sitä, mikä on mielenkiintoista lasten silmille. Kun lapset pyörittelevät käsissään vaikkapa murokulhoa, he alkavat luomaan omia tarinoitaan, joihin on myöhemmin ihana palata.

Warsta on tunnettu suunnittelija, joka on palkittu usein muun muassa Vuoden kaunein kirja -kilpailussa. Lapsuudessa taiteilijaäidin työhuoneella vietettyjen vuosien aikana piirtämisestä ja maalaamisesta tuli hänelle rakkaita onnen lähteitä.

– Astioiden suunnittelu oli ollut haaveeni jo pitkään, Warsta sanoo.

Kirjagraafikon työn lisäksi Warsta tekee yrityksille erilaisia suunnittelu- ja kuvitustöitä.

Hänen kädenjälkensä näkyy esimerkiksi Pauligin vuonna 2013 julkaisemassa Juhla Mokka-kahvirasiassa sekä Kansallismuseossa esillä olevassa, Suomen itsenäisyyden vaiheita kuvaavassa Suomen tarina -näyttelyssä.