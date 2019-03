Lukijan mielipide: Tulossa ovat koulutusvaalit



Rkp sanoo eduskuntavaalien olevan mitä suurimmassa määrin koulutusvaalit ja vaaliohjelmassa sanotaan mm. näin; "koulutus on yksi vakauden vahvimmista tukipilareista". Kaikilla oppilailla on oltava oikeus opiskella terveessä koulussa ja saada opetusta äidinkielellään pätevien opettajien toimesta.

Sinun on voitava luottaa siihen, että sinulla perhetaustastasi riippumatta on mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Sinulla on myös oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen, jotta voit saada uuden työn itsellesi.

Turvallista on tietää, että turvataan hyvän oppilashuollon ja monipuolisen tuen saatavuus koko oppimispolun aikana. Erityisopettajia, kuraattoreita ja psykologeja on oltava käytettävissä jo varhaiskasvatuksessa.

Sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset opetusyksiköt varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta yliopistoihin saakka ovat tärkeimpiä "opinahjojamme", meidän turvamme. Ilman näitä meillä ei ole mahdollisuuksia rekrytoida oppilaita opiskelemaan, teollisuudelle, kaupanalalle, elinkeinoelämälle, terveydenhoidolle, vanhustenhuoltoon ja julkisen sektorin palvelutuottajille kuten kunnille ja valtiolle (poliisiviranomaisille, oikeuslaitoksille jne.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varhaiskasvatuksen luokkien (ryhmien) ja peruskoulun alempien luokkien on oltava turvallisia ja viihtyisä, joissa läheinen yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii. Peruskoulussa tulee jatko-opiskelujen perusteet opetella, toisin sanoen oppilaat on ensikädessä opetettava kirjoittamaan, lukemaan, laskemaan kuin myös sosiaalista käyttäytymistä.

Useimmat peruskoulun oppilaat pärjäävät hyvin, jopa paremmin kuin hyvin, ja voivat 9 vuoden jälkeen jatkaa opintojaan toiselle asteelle. Valitettavasti erään Pisa-tutkimusraportin mukaan noin 10 prosenttia oppilaista ei omaa riittäviä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitoja jatko-opintoja varten.

Tähän pitää lisäresursseja panostaa syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden estämiseksi. Jopa varhaiskasvatuksen aikana on panostettava ennalta ehkäisevään työhön ja tuettava lapsia ja vanhempia siellä missä tarvetta on. Paljon tehdään tämän asian osalta ja äsken julkaistun raportin mukaan näyttäisi siltä että trendi on saatu taitettua, mutta työtä on jatkettava koska tuhannet nuoret tarvitsevat yhä tuke ja apua.

Rkp haluaa tehdä työtä yhdessä kaikilla tasoilla ja se ei ole ollenkaan huono slogaani. Kun on kyse vaalipiirimme seutukuntien koulutuksesta ja kouluista niin meillä olisi paljon voitettavaa toisen asteen yhteistyöllä sekä suomen- että ruotsinkielisten koulutuksen kohdalla. Toisen asteen hyvä yhteistyö lukioiden ja ammattikoulujen välillä suosii elinkeinoelämää ja teollisuustoimintaa seutukunnissa. Monet kurssit räätälöidään elinkeinoelämän toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Lukioissa voitaisiin kehittää kansalaisopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä valinnanvapaan kurssitarjonnan, jatkokoulutuksen ja opettajavaihtojen osalta jne. Vapaan sivistystyön eli kansalaisopistojen, aikuisopistojen, työväenopistojen ja kansankorkeakoulujen toimintaedellytykset on turvattava laajennetun yhteistyön kautta. Jatkuvan oppimisen edistämiseksi – rahoituspohjaa on laajennettava. Kolmikantayhteistyössä olisi laadittava malli, jossa työnantaja ja –tekijä sekä koulutusta tarvitseva osallistuvat rahoitukseen.

Huolimatta digitalisoinnin rajusta kehityksestä koulumaailmassa, niin oppilaiden mahdollisuudella lähiopiskeluun (lähiopetustakuu) on oleellinen merkitys kun on kyse yllä mainittujen lasten ja opiskelijoiden turvallisuuden takaamisesta kaikilla tasoilla.

Toisen asteen koulutuksen ohelle niin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö ja opetuspolku on samalla tavalla merkittävä tekijä, jotta tulevaisuudessa voidaan taata koulutustarpeet ja työvoiman saatavuus korkeakoulututkinnoilla. Mahdollisuudet jatkokouluttamiseen työssä on kehitettävä siten että niin monen aikuisen kuin mahdollista olisi mahdollisuuksia opetuspolun kautta edetä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Maahanmuuttajien koulutus on integroitava yllä mainittuihin opetuspolkuihin niin tehokkaasti kuin mahdollista, jotta sen kautta luotaisiin parhaimmat edellytykset nopeaan ja tehokkaaseen kotouttamiseen Suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomessa ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneelle on myönnettävä automaattisesti työ- ja oleskelulupa, mikäli myöntämisen edellytykset muuten siihen ovat olemassa. Tämä helpottaisi tietyltä osin työvoimapulan ongelmiin tietyillä aloilla.

Rkp:n vaaliohjelmassa lausutaan myös, että "Suomen menestys perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen". Sitä meidän nuoriso tarvitsee, aikuisopintoja suorittavat ja tietysti me kaikki, yhteiskuntamme ollessa jatkuvassa muutoksessa ja ilmeinen tarve jatkuvaan oppimiseen.

Koulutus- ja osaamisuudistusten ja innovaatioiden toteuttamisen tueksi olisi laadittava kansallinen osaamisstrategia, jossa ovat mukana kaikki koulutusasteet. Siinä pitäisi määritellä pitkän aikavälin tavoitteet, pelisäännöt ja toimet palveluiden toteuttamiseen, rahoitukseen, hyödyntämiseen ja toteuttamiseen.

Hans Snellman

Kansanedustajaehdokas (r.)