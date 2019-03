Ylivieskan ratapihan alikulku avataan keskiviikkona: Pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät radan alitse



Ratapihan alikulku on tarkoitettu kevyelle liikenteelle. Se on yhteys Ylivieskan keskustasta Savarin teollisuus- ja liikealueelle.

Ylivieskan rautatieaseman laitureilla on tyylikkäät katokset. Niiden edustalla on myös istumapaikkoja.

Massiivinen urakka Ylivieskan rautatieasemalla alkaa olla valmis. Välilaitureille pääsee turvallisesti alikulun kautta, joka avataan kevyelle liikenteelle keskiviikkona.

Uusi väylä on noin 176 metriä pitkä, josta tunnelin osuus on 68 metriä. Ratapihan alikulku yhdistää Ylivieskan ydinkeskustan Savarin alueelle, kun kevyen liikenteen väylää pitkin pääsee Ratakadulle.

Talvilomalaiset käyttivät rautatieaseman uusia palveluita tiistaina. Välilaitureille pääsee kätevästi hisseillä.

– Kyllähän tässä on ison aseman meininkiä. Myönteisellä mielellä tätä katselen. Turvallisuusasiat ovat paremmin ja selkeys opasteissa, sanoi nivalalainen Kati Ainassaari.

Aiemmin kulku laiturilta toiselle tapahtui raiteiden ylitse. Myös katokset ja istumapaikat puuttuivat, nyt niitä riittää. Uusilla asemalaitureilla on mittaa noin 450 metriä eli huomattavasti aikaisempaa pidemmästi.

Aseman pohjoispuolelle on avattu uusi paikoitusalue, jossa on tilaa noin 50 autopaikan verran. Linja-autoaseman pihalla on parisenkymmentä paikkaa, mutta Ylivieskan kaupungilta on esitetty toivomus, että autoilijat parkkeeraavat pääsääntöisesti asemarakennuksen pohjoispuolelle. Alueella ei ole rajoituksia, kuinka kauan auto saa olla parkissa.

Lisäksi käytettävissä on rakennushankkeen aikana rakennettu parkkipaikka Rautatieaseman varrella hieman kauempana.

– Pohjoispuolen parkkipaikalta on suora kulku ykköslaiturille, huomauttaa kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen.

Rautatieaseman edessä on saatto- ja noutopaikat lyhytaikaista pysäköintiä varten. Vieressä ovat taksit samoilla paikoilla kuin aikaisemminkin.

Polkupyöriä varten on parkkipaikat alikulkutunnelin pohjoispuolella sekä asemarakennuksen eteläpuolella.

Käyttäjien palautetta on tullut kaupungille vähän.

– Muutama palaute on tullut alikulun ilmeestä ja käytettävyydestä. Varmaan lisää tulee sitten, kun tunneli yhdistää helppokulkuisuuden keskustaan, Mustonen sanoo.

Alikulkutunnelin rakentaminen teki Ylivieskan hankkeesta yhden suurimmista, mitä Pohjanmaan radalla on viime vuosina tehty. Kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa, josta Ylivieskan kaupunki on mukana noin 4 miljoonalla eurolla.

Tilaajana ja rakennuttajina toimivat yhteistyössä Väylävirasto ja Ylivieskan kaupunki. Ramboll CM Oy on hankkeen rakennuttajakonsultti. Suurin urakoitsija työmaalla on GRK Group Oy, jonka lisäksi hankinnoissa on ollut mukana toistakymmentä eri tahoa.

Seinäjoki–Oulu -ratahankkeessa ei ole ollut vastaavia työmaita, joihin olisi rakennettu koko ratapihan läpi ulottuva alitus. Asemalaitureiden ja ratarakenteiden uusimista sen sijaan on tehty.

Kyse on työmäärältään isosta hankkeesta. Koko liikennepaikka uusittiin

– Aikataulu oli haasteellinen, mutta tarkasti ja tiukasti saatiin tehtyä. Paljon saatiin aikaan lyhyessä ajassa.

Alikulun oli tarkoitus olla valmis jo ennen vuodenvaihdetta samaan aikaan kuin kulku välilaitureille avattiin. Urakoitsija sai kuitenkin lisäaikaa pari kuukautta.

– Työmaan alussa oli rakennustuoteteollisuuden työtaistelu, joten perustuksia ei saatu ajoissa. Sitten kaivanto jouduttiin tukemaan porapaaluilla, talvi tuli vastaan, Saari kertoo.

Myöhästyminen johtui maaperäolosuhteista, sillä kaivannossa tuli vastaan isoja kiviä, joten pontit jouduttiin tukemaan porapaaluilla.

Aina kun mennään ratapihan alle, voi vastaan tulla yllätyksiä.

– Siellä voi olla ikivanhoja putkistoja tai kaapeleita, jotka voivat olla vuosikymmeniä sitten tehtyjä. Ne pitää katsoa tarkasti, joten se vie rakentamisen aikaa, Saari sanoo.