Torstaina Kokkola-salissa järjestettävässä työpajassa kehitetään Kokkolan keskustaa. Työpajoissa kerätään osallisten ideoita ja näkemyksiä täydentämään laadinnassa olevaa suunnitelmaa. Kysyimme jo etukäteen mielipiteitä keskustan kehittämisestä.

Mikä Kokkolan keskustassa toimii?

– Kaupunkikeskusta toimii kokonsa puolesta. Kaikki palvelut ovat käveltävän etäisyyden päässä ja keskustassa on helppo asioida. Hienoa on, että meillä on siellä kauppakeskus ja kaupunginkirjasto, jotka luovat edellytyksiä elävälle kaupunkikeskustalle, sanoo kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja ja Kokkolan kaupunkikeskustan kehittämisohjelman muutama vuosi sitten kirjoittanut Tiina Isotalus.

– Kaupunkikeskusta toimii, mutta toimiiko se tarpeeksi tehokkaasti, siitä voidaan olla monta mieltä. Sinne pääsee kohtuu nätisti. Pysäköidäkin pystyy, sanoo Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi.

–Kaavoituksen avulla olemme saaneet hyvät suuntaviivat siihen miten keskustaa tiivistetään ja kehitetään seuraavan viiden vuoden aikana. Suuntaviivat koskevat esimerkiksi asuin- ja liikekiinteistöjä, autoliikennettä ja parkkihalleja. Maaliskuussa saamme myös tasokkaan valaistusuunnitelman ja budjetin tälle ja ensi vuodelle sen toteutukseen, kertoo City Kokkolan toiminnanjohtaja Kari Moilanen.

Mikä kaupunkikeskustassa ei toimi?

– Tällä hetkellä se autioituu, palvelut karkaavat. Tilalle pitäisi pystyä tuomaan jotain korvaavaa. En ole vakuuttunut siitä, että tilalle pitäisi tuoda samoja erityiskaupan palveluita, vaan ennemminkin viihtymisen paikkoja, palveluita ja elämyksiä, sanoo Isotalus.

– Keskustassa on liikaa tyhjiä liiketiloja. Aika vähän siellä näkyy myös lapsiperheitä ja se on merkki siitä, että asumiseen pitäisi satsata. Keskustassa pitäisi olla enemmän asuntoja. Meillä ei ole keskustan alueella magneettia, jota mielellään esittelisi vieraille. Neristan on mahtava, mutta se ei kiinnosta kaikkia. Tulevaisuudessa urheilupuisto voisi olla tämä magneetti, toteaa Herlevi.

– Keskustan katujen pysäköintiaikataulut pitäisi yhtenäistää, vaikkapa niin että pysäköidä saisi tunnin kiekolla. Kauppiaat ovat toivoneet, että pysäköinninvalvonta toimisi arkisin yhdeksästä kuuteen. Kesälomakuukausina lauantaisin, kun liikenteessä on paljon turisteja, annettaisiin vain huomautuksia, sanoo Moilanen.

Mikä on tärkein/kiireisin kehittämiskohde?

– Viihtyvyyden lisääminen ja kaupunkilaisten olohuonetyyppiset paikat. Kauppakeskus Chydenia kaipaa kipeästi päivitystä. Siellä loistaa poissaolollaan kaikki modernin kauppakeskuksen tunnusmerkit: esimerkiksi viihtyvyys, valo- ja äänisuunnittelu ja leikkipaikat. Chydenia on paikka, jossa vierailijat käyvät ja kaupunkilaiset kohtaavat. Sen kehittäminen on kiinteistön seiniä isompi asia, se kaupungin käyntikortti, sanoo Isotalus.

– Kiireellisimmät asiat liittyvät kaavoitukseen. Keskustaan pitäisi saada edullisia asuntoja. Nopeasti voitaisiin tarttua kadunvarsipysäköintiin. Onko puolen tunnin ja tunnin mittaiset pysäköintiajat liian lyhyitä? Tarvitseeko yöaikana olla rajoituksia lainkaan? kysyy Herlevi.

– Ykkösenä on Niemen tontin rakentaminen, joka yhdistää Anttila Centerin ja Rantakadun yhdeksi alueeksi. Toiseksi tärkein on Rantakadun nykyaikaistaminen kauppakaduksi, sanoo Moilanen.