Jukka Anias: Kunnes toisin todistetaan

Taas kerran se saatiin kuulla. Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari totesi Ylen jutussa oikeusperiaatteen, jota on toistettu huippu-urheilun jurakaudelta saakka.

"Kaikki ovat puhtaita kunnes toisin todistetaan", Huotari korosti.

Eivät tasan ole. Puhtaita. Todistamisen taakka toki on toinen juttu. Se vaatii näyttöjä, joita on monissa lajeissa ja maissa mahdotonta saada.

Vai onko joku muka sitä mieltä, että esimerkiksi Valko-Venäjällä urheilijalla on riski kärähtää dopingista? Entäpä NHL ja NBA? Kukaan ei edelleenkään tiedä, minkälaista näiden sarjojen dopingvalvonta todellisuudessa on. Ei ainakaan täytä Maailman antidopingtoimiston Wadan normeja.

Ei muuten ole tämä seikka ikinä kiinnostanut suomalaista urheilumediaa.

Äskettäin päättyneissä hiihdon MM-kisoissa nousi kaksi asiaa ylitse muiden. Norjan musertava ylivoima ja dopingkäryt.

Hiihdon kannalta lähes yhtä kiusallista kuin se, että kansainvälistä liittoa johtaa edelleen Gian-Franco Kasper. Kasperin kisojen aattona antamien lausuntojen perusteella hän ei tosin välttämättä enää itse tiedä olevansa FIS:n pomo.

Takaisin dopingiin. Aleksei Poltoraninia lukuun ottamatta Seefeldin ratsiassa kärynneet itävaltalaiset ja virolaiset hiihtäjät olivat ruutanoita jalokalojen joukossa.

Juuri tähän asiaan puuttui dopingasiat tunnetusti hyvin hallitseva Suomen ex-maajoukkuevalmentaja Kari-Pekka Kyrö.

"Edelleenkään vuonna 2019 kivikautisinta dopingmenetelmää eli verellä tankkaamista vastaan ei ole mitään uskottavaa testausta", Kyrö kummasteli.

SUEKin Huotari ei Kyrön näkemystä tyrmännyt, vaan myönsi tämän olevan "tietyllä tapaa oikeassa".

Todennäköisesti Kyrö on täysin oikeassa.

Suomalaisessa urheilussa "kenttäkokeet" (mm. olympialaisissa) veritankkauksesta alkoivat 1970-luvulla. Sitä ennen tankkausjuomana oli ollut reilun parin vuosikymmenen verran pervitiinillä terästetty mustikkamehu.

Ken ei usko, kannattaa katsella parinkymmenen vuoden takaisia klippejä mestarihiihtäjän ja myöhemmän huoltomiehen August Kiurun haastattelusta.

Veritankkauksessa ja -manipuloinnissa suomalaiset eivät tietenkään olleet yksin. Pikemminkin perässähiihtäjiä.

Lahden 2001 joukkokäryn jälkeen perustilanne on entisestään vankistunut. Suomessa dopingin avulla menestyminen on tehty äärimmäisen vaikeaksi. Se on 2000-luvun sinivalkoisen urheilun kehnon menestyksen suurin selittävin tekijä.

Siitä on syytä olla ylpeä. Kunnes toisin todistetaan.