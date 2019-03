Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Ylivieskassa vasikalla kolme silmää



Ylivieskan Raudaskylässä maanviljelijä Pekka Hannulan navetassa on syntynyt vasikka, jolla on kolme silmää. Tällainen poikkeama on asiantuntijain lausuntojen mukaan erittäin harvinainen. Näin mainitsi mm. eläinlääkäri E. J. Forsberg.

Tämä erikoinen vasikka syntyi maanantaina. Se on keinosiemennetty ja tiettävästi vanhempien suvuissa ei vastaavia poikkeuksia ole tavattu.

”Ylimääräinen” silmä on otsassa, normaalien silmien tasoa hieman ylempänä. Vasikka on muuten normaalisti kehittynyt paitsi sillä on ikään kuin kaksi otsaluuta.

Kolmas silmä on kooltaan muita huomattavasti pienempi ja sen näkevä osa on syvemmällä.

Sitä ympäröi pehmeä alue kuten normaalia silmää ja kaikki kolme silmää räpsähtävät samanaikaisesti. ”Ylimääräistä” silmäaukkoa ympäröivät ripsikarvat.

