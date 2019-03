Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: "Helpompi saada sika lentämään kuin täyttää tulevan ympäristöohjelman ehdot"



– Maataloustuki pitää antaa työn tekemisestä eikä omistamisesta. Tuki pitää antaa tuotettujen kilojen ja litrojen eikä hehtaari- ja eläinmäärän mukaan, sanoo huomenna 70 vuotta täyttävä maanviljelijä Jaakko Vuolteenaho Nivalasta.

– Viime kesänä nähtiin järjestön esimerkki näennäisviljelystä, kun juhannuksen jälkeen vielä kylvettiin EU:lle tukien eikä sadon vuoksi. Tukien valvonta on simputusta, ja valtavan byrokratian kustannukset ylittivät sen, mitä ennen EU:ta pantiin ruokaan. Helpompi on saada sika lentämään kuin täyttää tulevan ympäristöohjelman ehdot, arvostelee Vuolteenaho.

Hän suhtautuu varsin pessimistisesti maatalouden näkymiin ja laskee kuinka monta sikalaa Nivalastakin on viime aikoina lopetettu.

– On järjetöntä harjoittaa tappiollista tuotantoa, mutta on hirveä asia, kun on sitoutunut sukupolvien perintöä vaalimaan ja joutuu luopumaan.

Vuolteenahon mielestä nuorille viljelijöille pitäisi tehdä tosiasioihin perustuvat kannattavuuslaskelmat ja kertoa, mikä tulevaisuudessa odottaa.

Hän siirtyi eläkkeelle kymmenen vuotta sitten ja jätti luottamustehtävät MTK:ssa, jonka valtuuskunnassa hän toimi 19 vuotta. Nivalan valtuustossa ja hallituksessa hän toimi pitkään keskustapuolueen edustajana, mutta MTK oli rakkain sarka.

– 1970- ja 80-luvuilla maataloutta kohennettiin ja kehitettiin valtavasti koneistuksesta asuinoloihin. Se oli vahva aikaa. Vain tyhmien räkytykset olivat hankalia.

Vuolteenahon mielestä suomalaisen viljelijän pitää saada tuottaa suomalaisille ruokaa niin paljon kuin luonnonolojen puolesta on mahdollista.

– Jos tästä hulluudesta ei muuten päästä eroon, on erottava EU:sta. Muuten päästään eroon maataloudesta.

– Tätä yhteiskuntaa on rakennettu paljon heikoimmilla tuloilla ja vähemmällä hyvinvoinnilla. Nyt on hyvät autot, tiet ja kamppeet. Tähän on päästy kieltäymyksillä ja ahkeralla työllä. Miksi hyvä maa ollaan pilaamassa?

– On vaikea ymmärtää, kun suuret yritykset myydään ulkomaille sumeilematta. Maakunnassakin näyttää, että lähdetään myymään toisten sähkölaskuillaan maksamaa omaisuutta ulkomaille.

– Minusta tämä on moraalittomuutta ja epäisänmaallisuutta. Johtajat ovat kyvyttömiä johtamaan. Huono viljelijäkin joutuu tilansa myymään, kun ei pysty pitämään pystyssä.

Nivalan kaupungin kehitykseen Vuolteenaho on melko tyytyväinen.

– Suuren kiitoksen ansaitsee ensimmäinen ammattikunnanjohtaja Antti Niemelä. Hänen aikanaan tapahtui käänne kehityksessä, ja perinteisestä maalaiskyläajattelusta luovuttiin. Teollisuuskylä puuhattiin yksituumaisesti.