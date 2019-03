Eläinsuojeluilmoitukset lisääntyivät – etenkin ilmoitukset koirista nousussa

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolla on vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvojia nyt myös Pohjanmaalla

Kissojen kohtelu on edelleen suurin eläinsuojelun murheenkryyni.

Ilmoitukset eläinten huonosta kohtelusta ovat kasvussa, kertoo Suomen Eläinsuojeluyhdistysten (SEY) liitto.

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat saivat viime vuoden aikana noin 2 300 ilmoitusta eläinten huonosta kohtelusta, mikä on noin 300 ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna.

Neuvontakäyntejä he tekivät ilmoitusten perusteella yli 1 300 ja auttoivat käynneillään noin 4 300 eläintä. Noin kolmasosassa käynneistä eläimet olivat ulkopuolisen avun tarpeessa.

– Koiriin liittyviä käyntejä tehtiin peräti 400 enemmän kuin edellisvuonna. Tyypillisesti ilmoitettiin ulos kytketyistä koirista, joilla ei ole kunnollista suojaa ja vettä. Myös koirien ruokinnan, ulkoiluttamisen ja hoidon laiminlyönti tai julma kohtelu olivat tyypillisiä ilmoituksen aiheita, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Koiriin liittyvien neuvontakäyntien määrän kasvua selittää osin koirien kasvanut määrä.

– Erityisesti vakavat lemmikkieläimiin liittyvät tapaukset ovat kuitenkin lisääntyneet ja tapauksia, joissa eläin on aivan välittömässä avun tarpeessa, on tullut tietoomme aikaisempaa enemmän.

Lukumääräisesti eniten SEYn eläinsuojeluneuvojat auttoivat kuitenkin jälleen kissoja. Kiinni otettujen kissojen, jotka ovat hylättyjä tai niin sanottuja populaatiokissoja, määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta.

– Sairaat, villiintyneet ja sisäsiittoiset kissat, joita kukaan ei hoida kunnolla, ovat iso eläinsuojeluongelma, joka johtuu suurelta osin piittaamattomuudesta. Se työllistää käytännössä jokaista neuvojaamme ja aiheuttaa kärsimystä ja kuolemaa vuosittain tuhansille kissoille. Jälkien korjaaminen on jätetty käytännössä vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi. Asiaan on tultava muutos, sanoo Pulli.

Muita lemmikkieläimiä SEYn eläinsuojeluneuvojat kohtasivat ja auttoivat vuoden aikana yli 600. Lisäksi yhdistys auttoi noin 1100 tuotantoeläintä.

– Pikkulemmikkien ongelmat eivät välttämättä päädy viranomaisten tietoon, koska niitä pidetään sisällä kodeissa muiden näkymättömissä. Usein ongelmissa syynä on kuitenkin ihmisten tietämättömyys eläinten tarpeista. Neuvonnalla on mahdollista saada aikaan parannuksia pienilläkin muutoksilla, ja rohkaisenkin pikkulemmikkien pito-olosuhteista huolestuneita ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, Pulli sanoo.

SEY:llä on nyt vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvojia myös Keski-Pohjanmaalla ja lähiseudulla: Kannuksessa, Kalajoella, Sievissä ja Pietarsaaressa.

Neuvojat tekevät käyntien lisäksi merkittävän määrän ennaltaehkäisevää neuvontatyötä. Viime vuonna he antoivat neuvoja eläinongelmissa puhelimitse, sähköpostitse ja muita kanavia pitkin lähes 20 000 kertaa. Neuvontapyyntöjen määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

– Osaltaan kasvanutta määrää selittää se, että olemme saaneet koulutettua neuvojia Lappiin, Pohjanmaalle ja Pohjois-Karjalaan, joissa heitä ei entuudestaan ole ollut.

Pullin mukaan eläinten hyvinvointiasiat kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, ja matalan kynnyksen eläinsuojeluneuvonnalle, joka on tarvittaessa anonyymiä, on selvästi tarvetta. SEYllä on noin 80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa.

– Neuvojia tarvittaisiin vieläkin enemmän, mutta toiminnan kasvua rajoittaa rahanpuute. Neuvojatoiminta rahoitetaan suurimmaksi osaksi lahjoitusvaroin, ja tarvitsemme toiminnalle jatkuvasti uusia tukijoita, sanoo Pulli.

Vakavat tapaukset SEY siirtää viranomaisten hoidettaviksi.

Järjestö kouluttaa uusia neuvojia noin kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 valmistui 22 uutta eläinsuojeluneuvojaa. Lähimmän vapaaehtoisen eläinsuojeluneuvojan yhteystiedot löytyvät täältä.