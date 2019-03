Suunnitelmissa kotiteatterin osto? Tässä vinkkejä hankintaan ja sijoitteluun

Nelihenkinen Koistisen perhe on elokuvissa kuin kotonaan. Tai oikeastaan juuri päinvastoin.

Kreetta, Kasperi ja Kerttu Koistinen nauttivat kotonaan aidosta elokuvateatteritunnelmasta. Tilan on rakentanut perheenisä Jussi Koistinen.

Valkokankaalla pyörivät Emoji-elokuvan mainokset. Koistisen perhe on päättänyt ottaa leffaillan viikonlopun kunniaksi.

Kaikki on valmiina. Popparikulho on Kertun sylissä. Käden ojennuksen päässä on pillimehu ja karkkikulho. Kreetta päättää vielä nousta ja hakea puhelimen lähettyville. Jussi etsii omaa paikkaansa, ja 11-vuotias Kasperi pyörii levottomasti penkissään. Joko voidaan aloittaa?

– Ääntä kovemmalle, komentaa 5-vuotias Kerttu eturivistä.

Koististen elokuvahetki sujuu kotoisasti, sillä omakotitalon alin kerros on omistettu minikokoiselle elokuvateatterille.

Reilun kahdenkymmenen neliön tilaan mahtuu kaksi penkkiriviä pienellä kaltevuudella ja molemmille riveille ruhtinaallinen jalkatila.

Miten loistava akustiikka on luotu?

– Tietyissä asioissa kannattaa luottaa alan ammattilaisiin. Akustiikkasuunnitelman tähän huoneeseen teki alan asiantuntija. Kaikki lähtee siitä huoneesta, johon kotiteatteri halutaan, Koistinen kertoo.

Hifihuoneen kauppias Ari Niemi arvioi, että noin 90 prosenttia kotiteatterijärjestelmistä sijoitetaan olohuoneeseen.

Olohuoneen akustiikkaa voidaan parantaa jo muutamalla satasella esimerkiksi akustiikkalevyjen avulla.

– Huoneen koolla ei periaatteessa ole väliä. Oikeilla välineillä jopa kymmenen neliön kokoiseen tilaan saa rakennettua kunnon katselukokemuksen ja äänielämyksen, Niemi lupaa.

Harvalla on mahdollisuus sijoittaa teatterijärjestelmä Koististen tavoin täysin pimeään tilaan, mikä helpottaa katseluelämystä. Videotykkien valotehot ovat viime vuosina kuitenkin parantuneet, joten päivänvalossakin katselu onnistuu.

– Toki Suomessa on melko hämärää syyskuusta maaliskuuhun, mutta silti elokuvan katseluhetkellä pimeys on valttia.

Niemi kysyy kotiteatterijärjestelmää hakevalta usein katseluetäisyyttä. Se määrittelee valkokankaan koon ja sen, voidaanko tykki sijoittaa kattoon keskelle vai huoneen perälle.

– Yleisin virhe on, että haetaan liian isoa kuvaa. Kankaan koko on suoraan suhteessa katseluetäisyyteen. Kun kuvan leveys on enemmän kuin katseluetäisyys, silmiä ja katsetta joutuu siirtämään.

Tilanne on verrattavissa siihen, että istuisi isossa elokuvasalissa aivan eturivissä. Pää tulee kipeäksi, kun joutuu siirtämään silmiään ja päätään kuvan ja tekstin seuraamiseksi.

– Kuvan leveyden olisi hyvä olla 0,5–0,8 kertaa katseluetäisyys. Ison kuvan fiilis säilyy kyllä silti. Jos sitä ei haeta, niin sitten voi yhtä hyvin hankkia 65–70-tuumaisen television ja siihen kotiteatteriäänijärjestelmän.

Kuvasuhde Koististen kankaalla on sama kuin elokuvateatterissa. Cinemascope on Kangasalla 140-tuumainen, ja käytössä 7.2-kanavainen järjestelmä.

Huoneen koko on sopiva suhteessa kankaan kokoon eli elokuvaa katsoessa silmän ei tarvitse liikkua kuvatekstien mukana vaan kaiken näkee yhdellä katseella.

Videotykin tiedoista Jussi Koistinen tarkistaa, että käyttöaikaa on kulunut vajaassa seitsemässä vuodessa 1516 tuntia.

– Vaikka markkinoilla olisi tarjolla jo laadukkaita 4K-tykkejä, niin ainakin toistaiseksi pysyttelen tässä.

Jussi Koistinen oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kotielokuvateatterin autenttisen punaiset penkit ovat peräisin eräästä remonttia tehneestä elokuvateatterista.

– Itselleni on tärkeää tehdä asiat kunnolla. Tätä ei olisi voinut tehdä vähän sinnepäin.

Ehkä juuri siksi elokuvateatteri valmistui ison omakotitalon huoneista ensimmäisenä.

Lasten kaverisynttäreiden teema onkin ollut viime vuosina helppo toteuttaa leffatyylillä. Kotiteatteri sallii myös hieman erikoisemmat leffaeväät, sillä aikuiset ovat Star Wars -elokuvien seurassa nauttineet muun muassa pitsaa.

– Tänne tulee kulkeuduttua myös iltaisin vaimon kanssa kahdestaan katsomaan Netflixistä jotain, Jussi Koistinen kertoo.

Kotiteatterin toimintoja ja tilan valaistusta voidaan hoitaa kännykällä. Kun lapset menevät edeltä tilaan, poppareita yläkerrassa valmista Kreetta voi napauttaa kännykästä leffan käyntiin tai laittaa pauselle.

Vaikka Koistisilla onkin oma teatteri, silti matka vie välillä myös Tampereen isoihin saleihin.

– En ole silti ikinä missään milloinkaan pelännyt niin paljon kuin kotiteatterissa kauhu-elokuvaa katsoessa, Kreetta Koistinen nauraa.