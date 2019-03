Muovia otetaan vastaan nyt myös hyötykäyttöasemilla

Ekorosk on ottanut maaliskuun alusta alkaen vastaan muovipakkauksia myös hyötykäyttöasemillaan.

Ekorosk täydentää muovipakkausten keräystä omilla astioilla, koska RINKI:n keräyspisteet eivät riitä tarjoamaan kaikille kuntalaisille tasavertaisia mahdollisuuksia muovipakkausten lajitteluun.

– Ekorosk pyrkii siihen, että muovipakkausten keräys olisi yhä useamman saavutettavissa, kertoo toimitusjohtaja Michael Östman.

Muovipakkausten erillliskeräys on ollut pakollista Ekoroskin alueella jo vuodesta 2017 asuntoyhtiöille, joissa asuntoja on 10 tai enemmän.

Pientalojen mahdollisuudet lajitella muovipakkauksia ja viedä niitä kierrätykseen on ollut rajallinen, koska RINKI:llä on vain yksi keräyspiste muovipakkauksille jokaista Ekoroskin jäsenkuntaa kohti. Ainoastaan Kokkolassa pisteitä on kaksi.

RINKI on tuottajayhteisö, joka toteuttaa pakkausten keräystä tuottajavastuun osalta.

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt miten yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan lisätä Suomessa. Etenkin biojätteen, muovi- ja kartonkipakkausten erilliskeräystä on lisättävä selvityksen mukaan.

Kaikki Ekoroskin alueen kiinteistöt ovat keränneet biojätettä erikseen omaan astiaan lokakuusta 2018 alkaen. Lisäksi asuntoyhtiöt, joissa on 10 tai enemmän asuntoa, keräävät sekä kartonkia että muovipakkauksia erikseen.

Ekorosk on jätehuoltoyhtiö, joka toimii Kokkolan ja Pietarsaaren ympäristössä.