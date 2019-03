Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto kaustislaislähtöiselle Janika Viitalalle

Suomalaisten Kemistien Seura on palkinnut Jyväskylän yliopistosta valmistuneen Janika Viitalan vuoden Nuorten tutkijain tunnustuspalkinnolla.

Viitala sai palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan, jossa hän kehitti analyysimenetelmiä puunjalostuksessa käytettävään teknologiaan, vaahtorainaukseen.

Vaahtorainauksella voidaan valmistaa paperista tuotteita materiaalia ja energiaa säästävällä tavalla verrattuna nyt käytössä oleviin valmistustekniikoihin. Seura perusteli valintaansa muun muassa aiheen monipuolisesta, syvällisestä ja huolellisesta käsittelystä.

Vaahtorainaus on kehitteillä oleva paperin ja muiden kuitutuotteiden valmistusmenetelmä, jonka avulla voidaan valmistaa biopohjaisia tuotteita. Paperin ja kartongin lisäksi sen avulla voi valmistaa mm. erilaisia huokoisia ja kevyitä pakkauksia, kuitukankaita sekä rakennus- ja eristysmateriaaleja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aihe Viitalan opinnäytetyöhön tuli Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, jonka palveluksessa Viitala nyt työskentelee.

– Aihetta ei oltu tutkittu aiemmin, se tuntui alusta asti hyvältä ja merkitykselliseltä sekä sopivan haasteelliselta. En olisi arvannut, että työ tuottaa lopulta näin paljon uutta tietoa, sanoo Viitala.

Opinnäytetyö oli osa VTT:n kansainvälistä vaahtorainauksen kehittämisprojektia. Gradutyön tuloksia on jo hyödynnetty kansainvälisesti.

Kemistien seura jakaa valtakunnallisen palkinnon vuosittain yhdelle ansiokkaan gradun tai diplomityön tekijälle. Viitalan tutkielman otsikko on Determination of surfactants from foam-formed products.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen lehtori Jarmo Louhelainen pitää laitoksensa tarjoamia opintoja erinomaisena tienä teollisuuden töihin.

– Puunjalostuskemian opinnot yhdistettynä analyyttiseen kemiaan sekä muihin luonnontieteellisiin opintoihin nähdään alan teollisuudessa erinomaisena osaamistaustana, jollaista ei saa muissa Suomen opinahjoissa. Tämä on näkynyt alan suurten yritysten kuten UPM:n ja Stora Enson rekrytoinneissa, sanoo Louhelainen.