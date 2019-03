Hanna Rautio: Jämähtänyt mies ja viisuesitys

Suomi yrittää jälleen Euroviisuissa kaikkensa. Nyt esiin on kaivettu 2000-luvun suosikkiartisti Darude, joka on ratsastanut parikymmentä vuotta Sandstorm-jättihitillään. Viime syksynä Sandstorm rikkoi Spotifyssa sadan miljoonan kuuntelukerran rajan, mikä kertoo kappaleen ikivihreydestä.

Ihan yhden hitin ihme Darude ei ole, mutta melkein. Tosin yksikin hitti riittää, jos sen turvin keikkailee vuosikymmeniä.

Dj:n luultiin muutamia vuosia sitten painuneen jo täysin unholaan, mutta keikkaa on riittänyt maailmalla, pääosin Yhdysvalloissa. Suomessa Darude yritti kohtuullista come backia vuonna 2015 Beatiful Alien -biisillään.

Kauniisti, ja myös rehellisesti, sanottuna vuodet ovat kohdelleet hellästi Toni-Ville Henrik Virtasta, 43. Mies ei ole muuttunut ulkoisesti 20 vuodessa pätkääkään. Vähemmän kauniisti: leukaparrasta luopuminen olisi ihan ok.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jämähtänyt oli Daruden ja Sebastian Rejmanin euroviisuesiintyminenkin. Käsillä tehty sydänkuvio on niin nähty.

Jälkijättöistä ja tuhoon tuomittua on myös yrittää kopioida muiden maiden edellisvuosien menestysreseptiä. On vain yksi Måns Zelmerlöw. Ei muut maatkaan voittaneet hard rockilla Lordin jälkeen, ei edes Suomi Teräsbetonin turvin vuonna 2008.

Ilman musiikillista asiantuntemusta on vaikea arvioida, mihin Suomen tämänvuotinen edustuskappale Look Away on jämähtänyt, mutta viraaliksi hitiksi se ei nouse. Rejman ei pääse siinä näyttämään laulutaitojaan. Muissa vaihtoehtoina olleissa kappaleissa sentään kertosäkeet olivat tarttuvia ja jäivät päähän soimaan.

Tänä vuonna Suomessa käytössä ollut edustuskappaleen valintasysteemi oli hieman kiusallinen. Tai oli ainakin siinä vaiheessa, kun kaikki kappaleet oli esitetty ja raadit antoivat pisteitään. Esiintyjäkaksikkoa kuvattiin tavalliseen tapaan, kuten viisupisteidenjaon aikana on tapana. Uuu, he "jännittivät", mikä heidän kolmesta kappaleestaan saa eniten pisteitä. Todellinen jännitysnäytelmä.

En muista tai tiedä, että onko vastaavaa valintaprosessia käytetty meillä aiemmin, mutta ainakin Suomen kappale sai jopa useamman kerran 12 pistettä.

Mielessä kävi myös salaliittoteoria. Antoivatko muiden maiden raadit tahallaan korkeimmat pisteet Suomen huonoimmalle kappaleelle?

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan suunnitteleva tuottaja