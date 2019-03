Lukijan mielipide: Ulkomaiset opiskelijat ovat voimavara



Maahanmuuttajista puhuttaessa usein unohdetaan Suomeen opiskelemaan tulleet. Heidän haasteenaan on työpaikan löytyminen valmistumisen jälkeen. Opinnot ovat olleet englanniksi ja suomen kielen opintoja on vain rajallinen määrä, joten he eivät välttämättä läpäise työnantajien kielitaitovaatimuksia.

Työharjoittelupaikat ovat myös mahdollisuus suomen kielen harjoittelemiselle.

Ulkomaalaisten kouluttaminen ei ole Suomen valtiolle tai Kokkolan kaupungille ilmaista. Eikö siis olisi taloudellisesti järkevää, että Suomessa koulutetut jäisivät tänne työskentelemään ja maksaisivat veronsa Suomeen? Se auttaisi myös työvoimapulaan, joka tietyillä aloilla on merkittävä. Parinkymmenen vuoden päästä meillä voi olla tilanne, että joudumme houkuttelemaan tänne ulkomaalaisen koulutuksen saaneita hoitajia muista maista.

Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on halu jäädä Suomeen ja tehdä töitä. He ovat tulleet tänne, koska omassa maassa ei ole tarpeeksi hyviä koulutusmahdollisuuksia ja he haluavat aloittaa heidän amerikkalaisen unelmansa täällä Pohjolassa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden integraatio on epäonnistunut. Valmistumisen jälkeen he yrittävät löytää mitä tahansa työtä, mutta kun oman alan töitä ei löydy pidemmälläkään aika välillä, he ovat pakotettuja muuttamaan Kokkolasta isompiin kaupunkeihin tai muihin maihin. Suomessa koulutettu työvoima, resurssit, osaaminen ja taidot siis virtaavat pois Suomesta.

Opintojen tulisi sisältää enemmän suomen kielen opetusta, ja kaikilla aloilla harjoittelupaikkojen löytymistä pitäisi tukea. Tarvitaan myös tilaisuuksia oppia suomalalaista kulttuuria ja etenkin työkulttuuria.

Valtion sekä koulujen tulisi ottaa vastuuta myös valmistumisen jälkeisestä ajasta antamalla työkaluja siihen, kuinka valmistumisen jälkeen päästään osaksi systeemiä. Itsensä työllistäminen yrityksen perustamalla on myös vaikeaa, kun ei tunne täysin suomalaista kulttuuria, lakeja ja byrokratiaa.

Suomeen opiskelemaan tulleet eivät elä yhteiskunnan varoilla. Lukukausimaksut heille ovat nykyään kalliit, he eivät saa opintotukea, oleskelulupa pitää uusia useasti ja joka kerta todistaakseen toimeentulonsa tililtä täytyy löytyä kahta vuotta varten 13440 euroa. Säännökset rajoittavat myös sitä, kuinka paljon ulkomaalainen opiskelija saa työskennellä koulun ohessa. Työskentely olisi kuitenkin tärkeää ja saattaa olla avain asemassa valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Pyydän, että yritykset voisivat antaa ulkomaalaisille mahdollisuuksia edes lyhytaikaiseen työhön tai palkattomaan harjoitteluun, jotta he saisivat mahdollisuuden näyttää kykynsä.

Suomi on antanut minulle enemmän kuin mitä koskaan pystyn antamaan takaisin. Olen kiitollinen asiakkailleni, jotka ovat antaneet mahdollisuuden ulkomaalaiselle hoitaa heitä. Haluan, että toisetkin pystyvät saamaan mahdollisuuden maksaa takaisin Suomelle työskentelemällä täällä. Jotain tulee kuitenkin tehdä, että integroituminen tapahtuisi.