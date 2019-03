Pääkirjoitus: Himankalaisten aktiivisuutta palkittava – Himankalaiset lapsiperheet eivät jääneet jupisemaan



Himangan lapsiperheille alkoi löytyä vastauksia, kun kymmenien allekirjoittajien joukko vaati huomiota ongelmiinsa Keskipohjanmaan mielipidesivulla. Aktiivisille kansalaisille täytyy antaa täydet pisteet. On hienoa, että ihmiset eivät jää jupisemaan ongelmistaan vaan yrittävät etsiä ratkaisuja ja tulla kuulluksi.

Ongelman ydin on himankalaisten lapsiperheiden kokoontumispaikka: Missä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Himangan yhdistyksen perhekahvila toimii tulevaisuudessa?

Erilaisten tilajärjestelyjen vuoksi perhekahvila joutuu vaihtamaan toimitilaansa. Tosin jo tässä vaiheessa lähdetään siitä, että uudet tilat ovat tulossa, mutta sijainti on epäselvä.

Himangan perhekahvila sijaitsee tällä hetkellä entisessä virastotalossa. Kalajoen kaupunki suunnittelee rakennuksesta luopumista samalla, kun kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. Vanha virastotalo puretaan rivitalotontin alta.

Himankalainen Anna Karsikas-Kuusisto arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa perhekahvilan merkitystä: sieltä saa juttuseuraa ja kavereita.

Väki kokoontuu kahvilassa kahdesti viikossa ja toiminnalla on sitäkin enemmän merkitystä, koska pienellä paikkakunnalla ei ole pahemmin kokoontumispaikkoja.

Kalajoella voidaan iloita siitä, että kaupungissa on asukkaina myös nuoria lapsiperheitä. Karsikas-Kuusisto on hyvä esimerkki perheestä, joka on muuttanut takaisin kotiseudulle työn, isovanhempien ja sukulaisten vuoksi.

Työn ja tukiverkkojen lisäksi nykyajan ihmiset haluavat ja osaavat vaatia myös palveluita ja nimenomaan lähipalveluita. Paluumuutto voi olla monelle vaihtoehto, jos arki ja palvelut toimivat.

On selvää, että ihan pieniä ihmismääriä varten ei voi ylläpitää kouluja, nuorisotiloja, hammaslääkärin vastaanottoa, neuvolaa tai terveysasemaa. Palvelujen turvaamiseen on monenlaisia keinoja eikä seiniin kannata tolkuttomasti panostaa.

Vireän kylän ja entisen itsenäisen kunnan palveluita punnittaessa kannattaa kuunnella asukkaita. Parhaimmillaan asukkaat haluavat itsekin osallistua ja luoda toimintaa sekä hyvää ilmapiiriä.