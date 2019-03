Vinkkilista pääsykokeisiin - näin menestys parhaiten

1. Päätä osata

Tuskailu ja epäusko ohjaavat ajattelua väärään suuntaan. Kun opettelet uutta, luo uskoa oppimiseesi ja kehu itseäsi ääneen: opin tämän kyllä. Jos opettelemasi asiat tuntuvat vaikeilta, rauhoitu ja toista mantra uudelleen: opin tämän kyllä. Kun uskot itseesi, uuden asian omaksuminen helpottuu. Voit saavuttaa jouhevuuden flow-tilan.

2. Etsi ensiksi varpaat

Mindfullness ei tarkoita kahden viikon joogaleiriä. Kyse on mielen rauhoittamisesta ja keskittymiskyvyn parantamisesta. Ennen kuin alat opiskella, sulje kännykkä ja kirjaudu ulos sosiaalisesta mediasta. Tee minuutin pikamindfullness-harjoitus: sulje silmäsi ja kertaa mielessäsi kehosi varpaista lähtien. Miltä varpaat tuntuvat? Miltä sormet? Avaa silmäsi ja ryhdy oppimaan.

3. Väännä munakello käyntiin

Paikalla ja ajalla on merkitystä keskittymisen kannalta etenkin silloin, kun olet omaksumassa uutta asiaa. Koti ei välttämättä ole paras paikka, sillä ilman sosiaalista painetta unohdut helposti ajatuksiisi tai hoidat arkiaskareita. Aseta opiskelulle aika ja paikka: nyt menen kirjastoon ja luen tunnin. Munakello käyntiin! Voit myös palkita itsesi: kun olen päntännyt, ostan suklaata.

4. Sitoudu tulevaisuuteesi

Oppimista voi verrata urheiluun. Et opi yhdestä kerrasta, vaan sinun on harjoiteltava sinnikkäästi. Mitä korkeammalle tähdätään, sitä enemmän oppiminen vaatii sitoutumista ja aikaa. Jotta motivaatio oppimiseen pysyisi yllä viikkoja, jopa kuukausia, on tärkeää, että sitoudut valintaasi ja näet tulevaisuutesi. Minä haluan lääketieteelliseen tiedekuntaan. Minusta tulee hyvä lääkäri.

5. Keitä aamupuuro

Kahvi ja suklaa eivät ole keskittyjän parhaita pänttäyseväitä, vaikka sokeri ja kofeiini hetkellisesti virkistävätkin. Jotta jaksat opiskella, anna aivoillesi laadukas lounas ja aamiainen: puuroa, ruista, hedelmiä ja marjoja. Juo päivän mittaan vettä ja nuku yhtenäiset yöunet. Aivosi ovat lihas, joka tarvitsee myös aikaa palautua. Hyvät ja säännölliset elintavat lisäävät jaksamistasi. Kalenteroi lepopäivä: torstaina en tee mitään hyödyllistä!

Juttua varten on haastateltu Vaasan yliopiston opintopsykologi Ray Ohtosta sekä elä mänhallinnan valmentaja ja Opi sanomaan Ei -kirjan (Fintra 2018) kirjoittanutta Heidi Alamikkelää.