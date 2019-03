Pääkirjoitus: Kun susi asuu naapurissa – Susikannan hoito ei saa ontua



Susi. Canis Lupus. Pelkkä nimi herättää tunteita. Vihaa? Varmasti vihaajia löytyy. Ihailua? Varmasti ihailijoitakin löytyy.

Susi on petoeläin, joka saalistaa toisia eläimiä. Susi ei ole kuitenkaan kyltymätön tappaja, joka demonina väijyy saalista.

Sudet ovat palanneet viime vuosikymmeninä läntisen Suomeen. Idästä saapuneet yksittäiset sudet ja uudet laumat ovat löytäneet uudet asuinalueet reviireineen. Sudet eivät ole kuitenkaan tulleet vain erämaihin ja asumattomille seuduille. Susia on nähty pihapiireissä ja kohdattu metsästysreissuilla. Vääjäämättä sudet ovat olleet myös törmäyskurssilla ihmisten kanssa. Ilman menetyksiä ei ole selvitty, koska lemmikit sekä kotieläimet ovat sudelle syötävää.

Susi asuu meidän keskuudessa. Ihmisen ja suden yhteiselo on ollut välillä myrskyisää. Susien naapureiksi tahtomattaan joutuneiden ihmisten joukossa epäilys ja jopa viha on nostanut päätään. Koiravahinkoja on tullut ja karjaa, lampaita sekä hevosia on joutunut susien raatelemaksi. Sudet ovat herättäneet huolestuneisuutta ja myös pelko lasten turvallisuudesta on hiipinyt mieliin.

Kun susi asuu naapurissa, niin suhtautuminen on omakohtaisempi kuin kaukaa reviirin tuolta puolen asiaa tarkastelevalla. Susien vieroksuntaan voi sekoittua vihaa ja jopa hysteriaa. Ikävää on ollut, kun ihmisten luottamus viranomaisiin on kadonnut ja oikeutta on otettu omiin käsiin. Salametsästys ja sen oikeudelliset seuraukset jättävät hitaasti paranevia haavoja osallisille. Vastakkainasettelua ei ole voitu välttää. Voi vain toivoa ja luottaa, että susiin liittyviin haasteisiin pureudutaan entistä tiukemmin.

Susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen on tärkeässä asemassa, kuten Keskipohjanmaan sunnuntain puheenaiheessa todetaan. Tulevina viikkoina susireviireillä toimivat yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat tuoda näkökulmansa esille. Tiedottamalla ja petoaidoilla tilannetta on saatu jo parannettua. Yhteiselo ei ole jatkossakaan varmasti kitkatonta. Luottamus eri osapuolten välille olisi saatava luotua kestäväksi. Esimerkiksi ilman asukkaiden jatkuvaa kuulemista susikannan hoito ontuu jatkossakin.