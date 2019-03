Elvi Löhöselle Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto



Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto myönnettiin tänä vuonna kokkolalaiselle kirjallisuusaktiivi Elvi Löhöselle. Suunta-palkinto jaetaan vuosittain Kirjailijayhdistysten verkoston Talvipäivillä henkilölle tai toimijalle, joka on erityisellä tavalla edistänyt kirjallisuutta ja kirjallisuuden harrastamista omalla paikkakunnallaan. Palkinnon perusteena voi olla myös julkaistu kirja tai merkittävä teko. Palkintona on 1000 euroa ja kompassi.

Tänä vuonna Kirjailijayhdistysten Talvipäivät järjestetään Tampereella. Valitettavasti Löhönen oli estynyt saapumasta paikalle, mutta palkinto löytää kyllä tiensä Kokkolaan.

Joulukuussa 2018 Elvi Löhönen kutsuttiin Suomen Maakuntakirjailijat ry:n kunniajäseneksi. Löhönen on palkittu myös Mikael Agricola -mitalilla vuonna 2001, ja hänelle on myönnetty Kokkolan kaupungin kulttuuripalkinto 1990 ja hopeinen kunniamitali 2008. Löhosellä on oma kirjallisuutta tukeva rahasto Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahastossa.

Ensimmäisen kirjansa Löhönen julkaisi vuona 1974. Yhteensä julkaisuja on parikymmentä, pääosin omakustanteina. Löhösen tuotanto käsittää lähinnä proosaa ja muistelmateoksia, mukana on myös historiateoksia.

Järjestötoiminnassa Elvi Löhönen on ollut Suomen Maakuntakirjailijoissa vuodesta 1976 lähtien. Hän on toiminut myös Keski-Pohjanmaan kirjoittajayhdistys Pränttäreissä ja kustannusosuuskunta Länsirannikossa. Hänen aloitteestaan on nimetty Eino Leinon eli runon ja suven päivä 6.7. sekä Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12. liputuspäiviksi.