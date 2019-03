Lukijan mielipide: Rautapelletti vastaan kivihiili Kokkolan satamassa



Kokkolassa on keskusteltu Kokkolan sataman kautta mahdollisesti lisääntyvän kivihiilen varastointiin ja laivaamiseen liittyvistä asioista. Keskustelu ja selvitykset ovat pääosin kohdistuneet ympäristönsuojelunäkökulmiin. On käynyt jokseenkin selväksi, että ympäristönsuojelun perusteella esteitä kivihiilen kauttakulkuliikenteen lisäämiseen ei ole. Kokkolan kaupunginhallitus on kantansa kivihiilen osalta päättänyt nimenomaan ympäristönsuojelun osalta.

Nyt on aika siirtyä asiassa seuraavalle tasolle ja siirtää keskustelu, asioiden selvittäminen ja päätöksenteko ympäristöasioista talouden puolelle. Tämän lehden sivuilla on tuotu julki, että Kokkolan sataman tavaraliikennevirrasta suurin osa, noin 4 miljoonaa tonnia (54–60 % sataman tavaravirrasta) muodostuu rautapelletin kuljetuksista. Sekin on selvinnyt, että rautapelletin tuoja Severstal ei hyväksy kivihiiltä samaan satamaan rautapelletin kanssa.

Koska asiakas päättää minkä sataman kautta se tuotteensa laivaa, niin tilanne on Kokkolan kaupungin näkökulmasta enemmän kuin huolestuttava. Jos liikennevirtaan tulee uutena tuotteena miljoona tonnia kivihiiltä, mutta neljä miljoonaa tonnia rautapellettiä poistuu liikennevirrasta, niin kauppa on todella huono. Kansalaisille asia näyttäytyy siten, että eri osapuolet pyrkivät näkemään kysymyksen vain omasta jo ennakolta lukkoon lyödystä näkökulmasta ja lopputulos on pahimmillaan kokonaisuuden kannalta surkea ja sataman tuloutus Kokkolan kaupungille saattaa kääntyä kasvavien tuotto-odotusten sijasta päinvastaiseksi ja työllisyyssaldo miinusmerkkiseksi. Ääripään vaihtoehdot rautapelletin ja kivihiilen osalta lienee seuraavat: Isolla riskillä 4 + 1 miljoonaa tonnia tai 0 + 1 miljoonaa tonnia tai vaihtoehtoisesti niin kauan kuin rautapellettisopimus on voimassa, niin kohtuullisen varmasti noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt pitää Kokkolan kaupungista löytyä johtajuutta, jotta sataman liikennepolitiikka tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen Kokkolan kaupungin talouden ja työllisyyden kannalta. Aivan kuten ympäristökysymyksetkin saatiin selvitetyksi, on mahdollista selvittää talouteen ja työllisyyteen liittyvät kysymykset. Sitä johtajuutta edellytetään nyt ainakin kaupunginjohtaja Mattilalta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Herleviltä.

Helpointa lienee aloittaa talousasian selvittäminen tilaamalla matkalippu sinne, missä Severstal pitää konttoria. Sen käynnin jälkeen ei pitäisi olla vaikeaa päättää mikä on sataman omistajan, Kokkolan kaupungin kanta rautapelletin ja kivihiilen rahtaamiseen Kokkolan sataman kautta.