Toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä Ylelle: "Aina on porukkaa, joka haluaisi lopettaa Keski-Pohjanmaan"



Keskustan toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä antaa kovaa kritiikkiä valiokuntien työskentelystä Ylen haastattelussa.

– Se, mikä minua ehkä eniten harmittaa tässä kaudessa on eduskunnan toiminnassa kirjoittamattomien ja kirjoitettujenkin sääntöjen murskaaminen. Tämä ei ole kyllä ollut mikään parlamentarismin riemukausi. Nämä valiokuntien käsittelyt on olleet jotain sellaista, mitä en itse koskaan 20 vuoden aikana ole aikaisemmin kokenut, Lintilä lataa.

Lintilä jakaa Tuomo Puumalan tapaan huolen Keski-Pohjanmaa pärjäämisestä jatkossa.

– Maakunnassa on tehty hyvää työtä toimintojen kehittämiseksi ja se työ varmaan jatkuu. Sillä tavalla voi sanoa, että sote kaatuu eteenpäin, mutta tottakai huoli on siitä, mikä tuleva hallitus on vaalien jälkeen ja mikä heidän asennoitumisensa on. Keskusta on ollut ainut puolue, joka on ajanut Keski-Pohjanmaan omaa maakuntaa ja tämä malli olisi sen turvannut. Kun vielä tiedetään kotimaakunnan tilanne, aina on porukkaa, joka haluaisi lopettaa Keski-Pohjanmaan ja taas ollaan sitten vaaran hetkillä, Lintilä sanoo Ylelle.