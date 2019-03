Kannuksen henkirikoksen tutkinta päätökseen – Syytteet nostettu taposta ja avunannosta tappoon



Kannuksessa 2. joulukuuta tapahtuneen nuoren miehen kuolemaan johtaneen rikoksen selvittely on edennyt syyttämisvaiheeseen. Kaksi miestä sai syytteet, toinen taposta ja toinen avunannosta tappoon.

– Syyte on nostettu torstaina. On kaksi epäiltyä, ja tässä vaiheessa kun syyte on nostettu niin puhutaan kahdesta vastaajasta. Toisen osalta ensisijainen syyte on taposta ja toisen osalta avunannosta tappoon. Ne ovat ne rikosnimikkeet ja ensisijaisesti syytteet, vahvistaa syyttäjä Kosti Kurvinen Pohjanmaan syyttäjänvirastosta.

Syyttäjä voi lisäksi esittää vaihtoehtoisen syytteen ja teonkuvauksen siltä varalta, ettei hänen pääsyytteensä menesty. Tässä kyseissessä tapauksessa vaihtoehtoiset syytteet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Toiselle miehistä vaihtoehtoiset syytteet ovat törkeä avunanto törkeään pahoinpitely, heitteillepano ja pelastustoimen laiminlyönti.

Taposta syytetty on edelleen vangittuna. Toinen avunannosta tappoon syyetty vapautettiin tutkintavankeudesta jo ennen joulua.

Oikeudenkäynti pidetään maanantaina 25. maaliskuuta Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan kansliassa.

