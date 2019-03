Tiina Ruotsala oli kolumnissaan huomaavinaan, että Martta oli tantta naistenpäivänäkin

Ylen ansioitunut toimittaja Salla Paajanen laittoi facebook-seinälleen muiston kahdeksan vuoden takaa, jolloin Paajanen oli vastaanottamassa yhdessä työryhmän kanssa Bonnierin suurta journalistipalkintoa. Kyseistä kunniataulua ei löydy aivan joka toimittajan seinältä, mutta Ylessä tämä on taidettu jo unohtaa. On käsittämätöntä, että korkeasti koulutettu ja ansioistaan palkittu toimittaja lukee nykyään alueuutisia, varsinaisia toimittajan töitä Paajaselle ei ole ollut tarjolla sen jälkeen kun Ajankohtainen kakkonen lopetettiin.

Ylellä on ilmeisesti varaa tällaiseen, koska verovaroin tuettu laitos hioo brändiään nuoremmille. Sinne sopii kyllä sharmikkaasti vanhentunut miestoimittaja, mutta viidenkympin ikäpyykin ohittanut naistoimittaja on niin last season.

Eikä yli viisikymppisten naisten syrjiminen ole ainoastaan Ylen agenda. Näyttelijä Kati Outinen laukoi suoraa puhetta torstaina Helsingin Sanomien kulttuurisivulla:

”Mä olen keski-ikäinen nainen. Minulla ei ole elokuvauraa, enää. Olen eläkkeellä elokuvasta, mitä nyt joskus käyn muutaman päivän jutskan tekemässä. Kysymys on kuitenkin edelleen hyvin miehisestä ja hyvin nuoruutta himoitsevasta alasta”, hän sanoo.

Jokainen elokuva-alaa seuraava voi tämän allekirjoittaa. Viisikymppiset miehet toikkaroivat kyllä sankareina, mutta vastapari on parikymmentä vuotta nuorempi. Outinen tykittää vielä lisää. Jos elokuvassa on pääosissa nainen, joka on vallankahvassa, niin hän on sitten lesbo, koska elokuva-alalla valta kytketään aina seksiin.

Eipä käy kateeksi keski-ikäisten naisten työ sosiaalialallakaan. Työtaakkansa alla pakertavia naisia kutsutaan yleisesti sosiaalitantoiksi. Nämä naiset, tekivätpä he työnsä miten hyvin tahansa, ovat aina väärässä. Myös Martta käy näppärästi haukkumanimestä ja varsinkin silloin, kun naista kutsutaan marttakerholaiseksi. Kuitenkin kyseessä on järjestö, joka on kasvattanut ja tukenut meitä suomalaisia yhteiskunnan murroksissa. Mutta mitä välii hei, kun tää on naisten perustama järjestö, jossa valtaosa työntekijöistä on naisia.

Kun nyt vauhtiin pääsin näin naistenpäivän innoittamana (kirjoitan tätä perjantaina), niin poimitaan jotain hyvääkin ja vielä miehen suusta kuultuna. Teatterinjohtaja Otso Kautto esitteli medialle visioitaan teatterin tulevaisuudesta tammikuussa ja eksyi aiheesta. "Minä vihaan sydämeni pohjasta mummokatsojien vähättelyä. Juuri nämä 'mummot' ovat tuoneet Suomeen niin vapaan seksin, hippiaatteen, huumeet kuin ranskalaisen romaanin."